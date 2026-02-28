A csendes gyilkos, amely 40 év felett akár hat súlyos betegséget is okozhat

A krónikus gyulladás az öregedési folyamat egyik legfontosabb, mégis legkevésbé érzékelhető mozgatórugója. A tudomány inflammaging néven írja le azt a lassan parázsló állapotot, amely évek alatt anyagcsere-zavarokhoz, szív- és érrendszeri betegségekhez, daganatokhoz és demenciához vezethet – írja a FitBook.

A krónikus gyulladás évekig tünetmentes maradhat, miközben belülről rombol Fotó: NEMES LASZLO/SCIENCE PHOTO LIBRA / NLA

A krónikus gyulladás és a „halálos hatos”

A krónikus gyulladás hosszú távon az alábbi betegségtípusokat táplálja:

Anyagcsere-zavarok,

szív- és érrendszeri betegségek,

daganatos megbetegedések,

demencia,

csont-, porc- és izomvesztés,

mikrobiom egyensúlyzavar.

A folyamat nem egyik napról a másikra alakul ki.

Évek, sőt évtizedek alatt épül fel, miközben a szervezet gyulladásos alapállapota folyamatosan magas marad.

Izom mint hormontermelő szerv – a kulcs a myokinekben

Az izmokat sokáig pusztán mozgásszervként kezelték, ma azonban tudjuk, hogy hormon-szerű anyagokat termelnek. Ezek a myokinek nevű jelzőmolekulák edzés közben szabadulnak fel, és gyulladáscsökkentő hatásúak.

Edzés során többféle myokin termelődik: az interleukin-6 fizikai aktivitás után gyulladáscsökkentő hatású, az irizin serkenti a zsírégetést és aktiválja a barna zsírszövetet, a BDNF támogatja az agyműködést és az idegsejtek közötti kapcsolatokat, míg az FGF21 javítja az inzulinérzékenységet és az energia-anyagcserét. Az exakinek intenzív terheléskor szabadulnak fel, és különösen erős gyulladáscsökkentő, illetve anyagcsere-szabályozó hatással bírnak.

Ami táplálja a krónikus gyulladást: hasi zsír és adipokinek

A myokinek ellentétei az adipokinek, amelyeket főként a zsigeri hasi zsír termel. Ezek közé tartozik:

TNF-alfa,

gyulladásos interleukin-6,

rezisztin,

leptin.

A zsigeri zsír olyan, mint egy állandó gyulladásos gyújtópont. Minél több van belőle, annál magasabb az alap gyulladásszint.

Érdekesség, hogy létezik barna zsírszövet is, amely anyagcserét fokozó és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal bír. Hidegterápia – például hidegzuhany vagy jeges fürdő – aktiválhatja, de ez önmagában nem csodaszer.

A veszélyes életkor: 30–50 év

Harmincéves kor után célzott edzés nélkül fokozatos izomvesztés indul el. A testsúly sokszor nem változik látványosan, mert az izmot zsír váltja fel.

Ebben az időszakban csökken a myokintermelés, nő az adipokinek aránya, romlik az inzulinérzékenység és fokozódik a krónikus gyulladás.

Ez a csendes átalakulás évek alatt jelentősen növelheti a metabolikus betegségek kockázatát.