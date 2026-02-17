Elképesztő kungfus bemutatót tartottak humanoid robotok Kínában

A kungfushow a China Media Group legendás műsorában, a Spring Festival Gala élő adásában robbant be a köztudatba – és azóta az egész internet erről beszél! – hívta fel a figyelmet a CGTN.

Látványos kungfushow-t produkáltak humanoid robotok a kínai újév alkalmából – Fotó: CGTN

Robotok karddal és nuncsakukkal

A színpadon a gépek és a fiatal kungfuharcosok tökéletes szinkronban mozogtak:

pörgő rúgásokat,

lélegzetelállító ugrásokat,

és fegyveres jeleneteket mutattak be kardokkal, botokkal és nuncsakukkal.

A kezdetben elegáns, szinte táncszerű mozdulatok őrült tempóba csaptak át, ahol a robotok olyan gyorsasággal és pontossággal mozogtak, hogy a közönség szó szerint tátott szájjal nézte. Sokan már most azt mondják: ez a jövő szórakoztatása!

A világ legnézettebb műsora – ezúttal kungfushow-t előadó robotokkal!

Az 1983 óta megrendezésre kerülő gála a világ legnézettebb tévéműsora. A rekordot a Guinness World Records is elismerte. A kínai újév és a hozzá kapcsolódó ünnepségek annyira fontosak, hogy 2024-ben a hagyomány felkerült a UNESCO szellemi kulturális örökségi listájára is.

Az idei kínai újév a Ló évét hozza el – és úgy tűnik, a lendület máris elkezdődött. A robotokkal előadott kungfushow nemcsak technológiai bravúr, hanem szimbólum is: Kína megmutatta, mire képes, ha hagyományt és jövőt összeolvaszt. Ez nem filmtrükk. Ez a valóság. És ez még csak a kezdet…

