Kutya a téli olimpián – gazdája élő adásban látta meg versenyző ebet

Az eset az olaszországi Val di Fiemme térségében, a Lake Tesero sífutópályán történt egy női csapat sífutó selejtező során. A verseny idején, egy nemzetközi figyelmet kapó téli sporteseményen a két éves Nazgul nevű csehszlovák farkaskutya váratlanul befutott a pályára. A kutya a téli olimpián zajló futam közben egészen a célterületig rohant, miközben a nézők és a versenyzők döbbenten figyelték.

Kutya a téli olimpián: a TV-ben látta meg saját kutyáját a volt olimpikon

A gazda a tévében ismerte fel a kutyáját

Nazgul gazdája, Alice Varesco – korábbi olimpiai síző – otthonról követte az eseményeket, amikor ismerősei videókat kezdtek küldeni neki a futamról.

A felvételeken egyértelműen felismerte saját kutyáját,

akit indulás előtt bezárva hagytak a lakásban. Később a szomszédok megerősítették, hogy az eb kiszabadult a kenneléből, majd a nyitva maradt bejárati ajtón át elszökött.

Alice Varesco és Nazgul

A pályán is gondot okozott a váratlan vendég

A felvételeken látható, ahogy Nazgul több versenyzőt is követ a befutó szakaszon. Bár a közönség nevetéssel és tapsviharral reagált, nem minden sportoló fogadta derűsen a helyzetet. Egy horvát sífutó elmondta, hogy először vadállatnak hitte a kutyát, és megijedt attól, hogy baleset történhet. Más versenyzők viszont humorral kezelték az incidenst, és úgy vélték, a kutya a téli olimpián emlékezetes pillanatot szerzett.

Kutya akart csatlakozni a sífutáshoz a téli olimpián

Kétszer is megszökött a verseny alatt

A szervezők végül elkapták és levezették a kutyát a pályáról, ám röviddel később Nazgul ismét kiszabadult, mielőtt végleg biztonságba helyezték volna. Gazdája elmondta, hogy rendkívül kellemetlenül érezte magát, ugyanakkor megkönnyebbült, hogy senki nem sérült meg.

Szerencsés végkimenetelű különleges eset

A versenyigazgatóság szerint az incidens tanulságos, de szerencsére komoly következmények nélkül zárult. A kutya hivatalos célidejét még az időmérők is rögzítették, így Nazgul akarva-akaratlanul a sporttörténelem része lett.

