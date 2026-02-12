Kutya zuhant a jeges vízbe, az utolsó pillanatban húzták ki – videó

Hírlevél
Rémálommá vált egy családi séta a befagyott tónál Massachusettsben. A kutya hosszú percekig küzdött a jeges vízben, miközben tűzoltók rohantak a helyszínre.
Egy család legrosszabb rémálma vált valóra Massachusetts államban, amikor kutyájuk alatt beszakadt a jég egy befagyott tavon. A kutya hosszabb időt töltött a jeges vízben, miközben gazdái kétségbeesetten kértek segítséget. A gyors beavatkozásnak köszönhetően az állat épségben hazatérhetett – írja a New York Post.

kutya
Jeges tóba esett kutya életét mentették meg (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Jeges vízben küzdöttek a tűzoltók a kutya életéért

Kedden a Mill Pondhoz riasztották a hatóságokat, miután egy lakó bejelentette, hogy Rufus nevű kutyája beleesett a jégen keletkezett lékbe – közölte a Maynard Rendőrség. 

A rendőrség drónfelvételein látszik, ahogy az elsőként kiérkező egységek a tó közepén tátongó lékhez sietnek, majd késlekedés nélkül a fagyos vízbe ereszkednek.

Az idő kulcsfontosságú volt a mentés során: a kutyát hipotermia fenyegette, miután hosszabb ideig a jeges vízben tartózkodott. Az állat a megmentői felé úszott, a tűzoltók pedig közösen emelték ki a nagytestű kutyát a vízből. Rövid küzdelem után, tíz percen belül sikerült biztonságba helyezniük, majd visszaadniuk megkönnyebbült családjának. A jeges tóba esett kutya végül komolyabb sérülések nélkül térhetett haza.

