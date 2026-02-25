Megnyalta a kutya a nőt, akinek emiatt mind a négy végtagját le kellett vágni

Másnap férje eszméletlenül találta a kanapén, ajkai elkékültek, végtagjai jéghidegek voltak, ezért azonnal mentőt hívott. A nő szombaton még a kutyával játszott, hétfő estére pedig már élet-halál között lebegett a kórházban – írja a People.

A kutya puszi szepszist is okozhat!

Fotó: Anna Zhukkova / Shutterstock

Egy ártatlan kutyanyalás drámai következménye

Az intenzív osztályon mesterséges kómába helyezték, és hatszor is újra kellett éleszteni szívleállás miatt. Az orvosok később megállapították, hogy szervezetét egy súlyos fertőzés támadta meg, amely szepszist okozott. Állapota tovább romlott, és egy ritka, életveszélyes véralvadási zavar is kialakult nála.

Az életének megmentése érdekében mindkét lábát térd alatt, valamint mindkét kezét amputálni kellett.

A hosszú kórházi kezelés során a lépét is eltávolították, miután további szövődmények jelentkeztek. Összesen 32 hetet töltött kórházban, mire állapota stabilizálódott, és végül hazatérhetett. Most művégtagokra és rehabilitációra gyűjtenek számára, ő pedig eltökélte, hogy újra talpra áll, és másokat is figyelmeztet a fertőzések komoly veszélyére.

Tavaly szeptemberben elindították Magyarországon az őszi rókaveszettség elleni vakcinázást, különösen a déli és keleti megyékben, ahol a határ menti fertőzések miatt megnőtt a kockázat. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal hangsúlyozta, hogy a veszettség nemcsak a vadon élő állatokra, hanem a háziállatokra és emberekre is veszélyt jelent, ezért kötelező a kutyák oltása és fontos az esetek bejelentése. A szomszédos országokban továbbra is jelen van a betegség, így a megelőző intézkedések kiemelten fontosak.