Hős kutya találta meg az eltűnt kisgyermeket – videón a megható mentés

Hős kutya bukkant egy eltűnt kisfiú nyomára Kentucky államban, Louisville-ben – írja a New York Post.

Fotó: Unsplash

A rendőrség közlése szerint az év elején egy 3 éves eltűnt kisfiú után kutatták át a várost, amikor egy kutya eléjük szaladt és ugatni kezdett. A négylábú olyan kitartó volt, hogy a nyomozók úgy döntöttek, követik.

A kutya az egyik ház kertjébe vezette őket, onnan pedig a garázsba, ahol egy autó állt. A rendőrök benéztek a járműbe, ahol az anyósülésen megtalálták a halálra rémült kisfiút.

A hatóságok feltörték az autót, és kimenekítették a gyermeket, aki nem sérült meg az incidens során.

Nem tudom, honnan jött a kutya, de aznap Isten áldása volt

– mondta Josh Thompson rendőrtiszt.

A kisfiú eltűnésének ügyét még vizsgálják, egyelőre nem közölték, hogy emberrablás történt-e, valamint, hogy történt-e letartóztatás az ügy kapcsán.

