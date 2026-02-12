Egy kutya tíz évig őrizte gazdája sírját, most megváltoztatták a törvényt miatta

Egy különleges kutya története most jogi változást hozott Brazíliában. Bob Coveiro, a hűséges eb, tíz éven át élt gazdája sírjánál egy São Pauló-i temetőben, míg végül saját halála után gazdája mellé temették. Hűsége és kitartása inspirálta az államot, hogy új törvényt alkosson, amely lehetővé teszi, hogy háziállatokat családtagjaikkal együtt temessenek el – írja a BBC.

A hűséges kutya miatt hoztak új törvényt Brazíliában (illusztráció) – Fotó: Unsplash

A kutya, aki miatt megváltoztatták a törvényt

Bob, akit portugálul „sírásónak” becéztek, nemcsak a temető látványossága volt, hanem vigaszt nyújtott a gyászolóknak is. A kutya részt vett a temetéseken, és ragaszkodott ahhoz, hogy gazdája mellett maradjon – még akkor is, amikor a család hazavitte volna.

A temetőben zöld kutyaházat kapott, és gyakran kísérte a temetési meneteket.

2021-ben, amikor elütötte egy autó, végül gazdája mellé temették.

Az új Bob Coveiro-törvény elismeri a háziállatok és emberi családtagjaik közötti érzelmi kötődést, és lehetővé teszi, hogy kutyákat és macskákat családi sírokban helyezzenek örök nyugalomra, amennyiben a higiéniai előírásoknak megfelelnek. Eduardo Nóbrega képviselő szerint:

Aki vesztett már el háziállatot, tudja: nem csupán egy állat. Családtag. Ez a törvény ezt a köteléket ismeri el, és tiszteletet ad a búcsú pillanatában.

A helyi állatvédő szervezet, a Patre, szobrot is emelt Bob emlékére, aki „megnyerte mindenki szívét, aki találkozott vele”. Brazília így nemcsak a világ harmadik legnagyobb háziállat-populációjával büszkélkedhet, hanem egy törvénnyel is, amely a szeretetet és hűséget teszi láthatóvá a gyász pillanataiban.

