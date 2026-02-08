Tűzijáték a ketrecben: vonyítva égett halálra a ketrecbe zárt kutya

Hírlevél
Sport

Borzalmas baleset történt Kínában, amikor két fiú tűzijátékot dobott egy állat ketrecébe. A kutya életét vesztette, miután a lángok súlyos égési sérüléseket okoztak neki.
kutyaebKínaállatkínzás

Egy kutya életét vesztette egy tragikus balesetben, miután két fiatal fiú tűzijátékot dobott a ketrecébe, amelyben a kedvenc aludt.

(260109) -- KUNMING, Jan. 9, 2026 (Xinhua) -- A Kunming dog pup is pictured at the Ministry of Public Security's Kunming police dog base in Kunming, southwest China's Yunnan Province, Jan. 5, 2026. The Kunming dog is a unique breed developed by the Ministry of Public Security's Kunming police dog base through more than six decades of work. It was bred using local canine resources through the efforts of several generations of police dog professionals. In 1988, the breed passed ministry-level verification and was formally named the "Kunming dog," marking its official recognition within China's policing system. The breed is now widely deployed by China's public security authorities, customs, fire services and the military, performing roles including tracking, detection, security protection, and rescue operations. Developed domestically, it is well-adapted to China's diverse climates, terrains and operational environments. (Xinhua/Jiang Wenyao) (Photo by Jiang Wenyao / Xinhua via AFP), A ketrecbe zárt kutya halálra égett
A ketrecbe zárt kutya halálra égett
Fotó: JIANG WENYAO / XINHUA

Az állat hét évig élt gazdájával, amikor a történtek következtében egy, a ketrecbe tett textildarab meggyulladt, és a kutya súlyos égési sérüléseket szenvedett. 

A szomszédok elmondása szerint a négylábú hosszasan vonyított, miközben a tűz tombolt, és bár az egyik fiú megpróbálta vízzel eloltani a lángokat, a próbálkozás sikertelen volt. 

A szörnyű eset Kínában, Jiangsu tartományban történt – írja a Mirror.

Nem fogadta el a pénzt a kutya gazdája

A kutya gazdája, Jiang a történtek után úgy döntött, nyilvánosságra hozza a biztonsági kamerafelvételeket, miután a fiúk szülei nem kértek az eset után bocsánatot. A férfi idézte a szülőket: „A gyerek csak csínytevést követett el, ez csak egy tréfa volt. Kárpótoljuk majd 6000 jüannal, vagy akár egy másik kutyával, ennyi elég lesz. Ez csak egy állat, miért csinálsz ekkora ügyet ebből? Ne rontsd a hírnevünket.” A gazda nem fogadta el a pénzt, hangsúlyozta, hogy kedvence halála felbecsülhetetlen veszteség számára.

Állatkínzás miatt ítélték el a miskolci férfit

Az Origo a napokban arról írt, hogy egy férfi ismételt állatkínzás miatt áll a törvény elé. A vádlott ugyanis annak ellenére tartott kutyákat ismételten, hogy korábban eltiltották az állattartástól, mivel éheztette és bántotta az ebeket. A miskolci hatóságok közbeléptek, az állatok most biztonságban vannak.

 

