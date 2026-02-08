Tűzijáték a ketrecben: vonyítva égett halálra a ketrecbe zárt kutya

Egy kutya életét vesztette egy tragikus balesetben, miután két fiatal fiú tűzijátékot dobott a ketrecébe, amelyben a kedvenc aludt.

A ketrecbe zárt kutya halálra égett

Fotó: JIANG WENYAO / XINHUA

Az állat hét évig élt gazdájával, amikor a történtek következtében egy, a ketrecbe tett textildarab meggyulladt, és a kutya súlyos égési sérüléseket szenvedett.

A szomszédok elmondása szerint a négylábú hosszasan vonyított, miközben a tűz tombolt, és bár az egyik fiú megpróbálta vízzel eloltani a lángokat, a próbálkozás sikertelen volt.

A szörnyű eset Kínában, Jiangsu tartományban történt – írja a Mirror.

Nem fogadta el a pénzt a kutya gazdája

A kutya gazdája, Jiang a történtek után úgy döntött, nyilvánosságra hozza a biztonsági kamerafelvételeket, miután a fiúk szülei nem kértek az eset után bocsánatot. A férfi idézte a szülőket: „A gyerek csak csínytevést követett el, ez csak egy tréfa volt. Kárpótoljuk majd 6000 jüannal, vagy akár egy másik kutyával, ennyi elég lesz. Ez csak egy állat, miért csinálsz ekkora ügyet ebből? Ne rontsd a hírnevünket.” A gazda nem fogadta el a pénzt, hangsúlyozta, hogy kedvence halála felbecsülhetetlen veszteség számára.

