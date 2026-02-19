Reptéri botrány: kutyáját hátrahagyva akart felszállni az egyik utas

A Las Vegas Metropolitan Police Department tájékoztatása szerint az eset február 2-án éjfél körül történt. A nő izgatott kutyájával érkezett a repülőtérre, és megpróbálta feladni csomagjait. A légitársaság azonban jelezte: a szükséges igazolások hiányában az állat nem utazhat vele - írja a NY Post.

Kutyáját hátrahagyva szeretett volna távozni egy utas. A kép illusztráció. Fotó: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kutya nélkül akart távozn i

A hatóságok szerint a nő erre azt a megoldást választotta, hogy a kutya pórázát a jegypénztárhoz kötötte, majd az indulási kapu felé indult – annak ellenére, hogy állítása szerint beszállókártyát sem kapott. A rendőrség által közzétett videón a magára hagyott eb zavartan figyeli a történteket, miközben gazdája szó nélkül elsétál.

A repülőtéri személyzet értesítette a hatóságokat, és közben gondoskodott az állatról.

A felvételeken látható, ahogy a kutya leül a földre, majd hálásan nyalogatni kezdi az egyik alkalmazott karját. A rendőrök végül a D1-es kapunál találták meg a nőt. Amikor számon kérték, miért hagyta hátra az állatot, a beszámolók szerint ingerülten reagált, és azzal védekezett, hogy megpróbálta átfoglalni járatát. Később azt is állította, hogy „elfogadható” volt a kutya otthagyása, mivel nyomkövető eszköz volt rajta, így vissza tudott volna érte menni.

A rendőrség közlése szerint a nő a visszakísérés során ellenségesen viselkedett, és ellenállt az intézkedésnek. Őrizetbe vették állatelhagyás és a letartóztatás során tanúsított ellenállás gyanújával. Személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra. A magára hagyott kutya tíz napot töltött az állatvédelmi szolgálat telepén, majd a Las Vegas Retriever Rescue vette gondozásába. A hatóságok szerint a gazda nem jelentkezett érte. Az állatot – utalva a történtekre – „Jet Blue"-nak nevezték el, és a mentőszervezet közlése szerint hamarosan új, szerető otthonba kerülhet.