Fényes nappal a parkban ért kutyatámadás egy kislányt

Két rottweiler támadt rá egy kétéves kislányra London keleti részén a Raphael Parkban. A kutyatámadásban megsebesült gyermeket kórházba szállították – írja a Sun.

Fotó: Unsplash

A helyszínre érkező rendőrök lefoglalták a két kutyát, de egyelőre senkit sem vettek őrizetbe.

A kutyatámadás kapcsán nyomozást indítottak, mely kapcsán felhívták a figyelmet arra, hogy a kutyák gazdái mindig felelősek az állataik biztonságos viselkedéséért.

