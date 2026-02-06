Fényes nappal a parkban ért kutyatámadás egy kislányt

Hírlevél
15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Vágólapra másolva!
Kórházba került egy kislány, miután egy parkban fényes nappal két rottweiler rárontott. A kutyatámadás körülményeit vizsgálja a rendőrség, a két állatot már lefoglalták.
kutyatámadáskislányrottweilerLondon

Két rottweiler támadt rá egy kétéves kislányra London keleti részén a Raphael Parkban. A kutyatámadásban megsebesült gyermeket kórházba szállították – írja a Sun

Kutyatámadásban sebesült meg egy kétéves kislány Londonban.
Fotó: Unsplash

A helyszínre érkező rendőrök lefoglalták a két kutyát, de egyelőre senkit sem vettek őrizetbe. 

A kutyatámadás kapcsán nyomozást indítottak, mely kapcsán felhívták a figyelmet arra, hogy a kutyák gazdái mindig felelősek az állataik biztonságos viselkedéséért. 

