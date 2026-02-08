Kvíz: Február titkai – Tudja, miért ilyen különleges ez a hónap?

Február sokak számára csak egy szürke, rövid téli hónap – pedig meglepően sok érdekességet rejt. Különleges a hossza, izgalmas a története, és a néphagyományok szerint még az időjárás alakulásába is bepillantást enged. Ebben a kvízben februárhoz kapcsolódó érdekességeket, legendákat és népi megfigyeléseket gyűjtöttünk össze. Vajon mennyire ismeri az év legkülönlegesebb hónapját?

Kvíz 1 / 7 Miért számít február az év legkülönlegesebb hónapjának? Mert mindig havazással indul Helytelen válasz Mert az év legrövidebb hónapja Helyes válasz Mert ekkor kezdődik a tavasz Helytelen válasz Mert csak páros években létezik Helytelen válasz

