Rejtélyes üzenet jelent meg a radnaimark.hu oldalon – mutatjuk

Durva

Felháborító, mit művelt a balos újságíró az Orbán-Rubio sajttájon

Kylie Jenner

Majd kiesett a ruhából – brutális dekoltázzsal villantott Kylie Jenner

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A 28 éves világsztár újabb figyelemfelkeltő képekkel jelentkezett a közösségi médiában. Kylie Jenner ezúttal egy mély dekoltázsú sportmelltartóban pózolt, miközben Valentin-napi Instagram-posztja újabb találgatásokat indított el a magánéletével kapcsolatban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kylie JennerValentin-napszexiInstagram

Kylie Jenner az Alo Yoga kollekciójának darabjaiban készített fényképeket. A fekete, mélyen kivágott sportmelltartót testhez simuló leggingsszel kombinálta, a hangsúlyos dekoltázs pedig azonnal magára vonta a figyelmet. Sminkje letisztult, mégis hangsúlyos volt, haját középen elválasztva, lágy hullámokban viselte. Az Instagram-bejegyzéshez csupán ennyit fűzött: „sunday + @alo = 🖤”, a rövid üzenet azonban jelentős visszhangot váltott ki a közösségi médiában – számolt be róla a Daily Mail.

US media personality Kylie Jenner attends the Vanity Fair Oscars Party at the Wallis Annenberg Center for the Performing Arts in Beverly Hills, California, on March 10, 2024. (Photo by Michael TRAN / AFP)
Kylie Jenner a Vanity Fair Oscar-partiján 2024. március 10-én Beverly Hillsben - fotó: MICHAEL TRAN / AFP

A fotók különösen azért kaptak nagy figyelmet, mert nem sokkal a Valentin-nap után kerültek ki, amikor Jenner egy másik, személyesebb hangvételű Instagram-sztorival jelentkezett. A két bejegyzés időbeli közelsége miatt sokan összefüggést láttak a történtek között, főként amiatt, hogy Timothée Chalamet neve egyik posztban sem szerepelt.

Mit posztolt Kylie Jenner Valentin-napon?

A Valentin-napon Kylie Jenner nem párját, hanem édesanyját, Kris Jennert nevezte meg „Valentinjeként”. Instagram-történetében egy hatalmas vörös rózsacsokorról osztott meg fotót, amelyhez azt írta: „my mommy’s still my valentine”. Emellett egy doboz Krispy Kreme fánkról is posztolt. A rajongók számára feltűnő volt, hogy Timothée Chalamet neve nem jelent meg a romantikus ünnephez kapcsolódó bejegyzésekben, ami azonnal beindította a találgatásokat.

Kylie Jenner és Timothée Chalamet eljegyzés előtt állnak?

Bennfentes források szerint a kapcsolat komolyra fordult. Az Us Weekly információi alapján a pár már beszélt az eljegyzés lehetőségéről, sőt, egyes állítások szerint az idei évben akár sor is kerülhet rá. A pletykák szerint Kylie Jenner már „férjeként” hivatkozik Timothée Chalamet-re, ami arra utalhat, hogy a kapcsolatuk stabil és hosszú távra terveznek.

