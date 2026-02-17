Majd kiesett a ruhából – brutális dekoltázzsal villantott Kylie Jenner

Kylie Jenner az Alo Yoga kollekciójának darabjaiban készített fényképeket. A fekete, mélyen kivágott sportmelltartót testhez simuló leggingsszel kombinálta, a hangsúlyos dekoltázs pedig azonnal magára vonta a figyelmet. Sminkje letisztult, mégis hangsúlyos volt, haját középen elválasztva, lágy hullámokban viselte. Az Instagram-bejegyzéshez csupán ennyit fűzött: „sunday + @alo = 🖤”, a rövid üzenet azonban jelentős visszhangot váltott ki a közösségi médiában – számolt be róla a Daily Mail.

Kylie Jenner a Vanity Fair Oscar-partiján 2024. március 10-én Beverly Hillsben - fotó: MICHAEL TRAN / AFP

A fotók különösen azért kaptak nagy figyelmet, mert nem sokkal a Valentin-nap után kerültek ki, amikor Jenner egy másik, személyesebb hangvételű Instagram-sztorival jelentkezett. A két bejegyzés időbeli közelsége miatt sokan összefüggést láttak a történtek között, főként amiatt, hogy Timothée Chalamet neve egyik posztban sem szerepelt.

Mit posztolt Kylie Jenner Valentin-napon?

A Valentin-napon Kylie Jenner nem párját, hanem édesanyját, Kris Jennert nevezte meg „Valentinjeként”. Instagram-történetében egy hatalmas vörös rózsacsokorról osztott meg fotót, amelyhez azt írta: „my mommy’s still my valentine”. Emellett egy doboz Krispy Kreme fánkról is posztolt. A rajongók számára feltűnő volt, hogy Timothée Chalamet neve nem jelent meg a romantikus ünnephez kapcsolódó bejegyzésekben, ami azonnal beindította a találgatásokat.

Kylie Jenner és Timothée Chalamet eljegyzés előtt állnak?

Bennfentes források szerint a kapcsolat komolyra fordult. Az Us Weekly információi alapján a pár már beszélt az eljegyzés lehetőségéről, sőt, egyes állítások szerint az idei évben akár sor is kerülhet rá. A pletykák szerint Kylie Jenner már „férjeként” hivatkozik Timothée Chalamet-re, ami arra utalhat, hogy a kapcsolatuk stabil és hosszú távra terveznek.

