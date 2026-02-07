Barátnőjével huncutkodott Kylie Jenner, és kibuggyantak a mellei – szexi képek

Hírlevél
A Kardashian–Jenner klán egyik legismertebb tagja újra a hírek célkeresztjébe került. A történet középpontjában Kylie Jenner áll, aki ismét reflektorfénybe került. A sztár ezúttal barátnőjével együtt huncutkodott.
Kylie Jenner

A népszerű influenszer, Kylie Jenner ismét megmutatta, miért figyel rá a közönség. Az elmúlt időszakban többször is beszámoltunk életének botrányos és szexi pillanatairól.

Kylie Jenner
Kylie Jenner Fotó: MICHAEL TRAN / AFP

Kylie Jenner és a szexi képek egy rakáson

A népszerű influenszer ismét szexizett egy lazát, és megmutatta, miért is szeretik annyira a rajongók. A Kardashian–Jenner klán tagja barátnőjével együtt került a reflektorok fényébe.

Botrányok és titkok a sztár körül

Az elmúlt hetekben és évek során többször is beszámoltak arról, hogy hol botrányos, hol izgalmasan szexi életében milyen intim titok került napvilágra. Korábban óriási botrányról is szó esett, amikor kiszivárgott Kylie Jenner féltve őrzött titka.

Timothée Chalamet and Kylie Jenner
Fotó: MONICA SCHIPPER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kylie Jenner és Timothée Chalamet kapcsolata

Nem maradhat ki a hírekből barátja, Timothée Chalamet sem, akivel a megfogalmazások szerint „gyakorlatilag már házasok”.

Ez a cikk nem jöhetett volna létre a Daily Mail információi nélkül.

 

