Barátnőjével huncutkodott Kylie Jenner, és kibuggyantak a mellei – szexi képek

A népszerű influenszer, Kylie Jenner ismét megmutatta, miért figyel rá a közönség. Az elmúlt időszakban többször is beszámoltunk életének botrányos és szexi pillanatairól.

Kylie Jenner Fotó: MICHAEL TRAN / AFP

Kylie Jenner és a szexi képek egy rakáson

A népszerű influenszer ismét szexizett egy lazát, és megmutatta, miért is szeretik annyira a rajongók. A Kardashian–Jenner klán tagja barátnőjével együtt került a reflektorok fényébe.

Kylie Jenner nearly spills out of plunging sports bra as she hangs with BFF Stassie Karanikolaou https://t.co/R8ZzQTJCYr — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 7, 2026

Botrányok és titkok a sztár körül

Az elmúlt hetekben és évek során többször is beszámoltak arról, hogy hol botrányos, hol izgalmasan szexi életében milyen intim titok került napvilágra. Korábban óriási botrányról is szó esett, amikor kiszivárgott Kylie Jenner féltve őrzött titka.

Fotó: MONICA SCHIPPER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kylie Jenner és Timothée Chalamet kapcsolata

Nem maradhat ki a hírekből barátja, Timothée Chalamet sem, akivel a megfogalmazások szerint „gyakorlatilag már házasok”.

