Valami történhetett Kylie Jenner és Timothée Chalamet között – gyanús jelek Valentin-napon

Kylie Jenner mindezt éppen azon az estén tette, amikor barátja, Chalamet az American Cinematheque rendezvényén vett részt. A vetítésen 2017-es filmjét, a Call Me by Your Name című alkotást ünnepelték, amely meghozta számára az első Oscar-jelölést. A közönség soraiban ott volt Elle Fanning is. Chalamet a színpadon egy kérdezz-felelek beszélgetésen vett részt, miközben Kylie otthonról posztolt – számolt be a Daily Mail.

Kylie Jenner és Timothée Chalamet

Fotó: MONICA SCHIPPER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Február 14-én Kylie már kizárólag üzleti tartalmakat osztott meg: kozmetikai márkáját, a Kylie Cosmetics-et népszerűsítette. Testvérével, Kourtney Kardashian-nal közös promóciós fotókat tett közzé egy Ulta Beauty üzletből, ahol a Lemme és a Kylie Cosmetics közös termékét reklámozták.

Érdekesség, hogy a fotók alatt Kourtneyt is „my valentine”-nek nevezte, miután az előző este már az édesanyja kapta meg ezt a címet.

A párost 2023 áprilisában hozták először hírbe egymással, majd szeptemberben egy Beyoncé-koncerten vállalták fel nyilvánosan a kapcsolatukat. Bár többször is együtt mutatkoztak rangos díjátadókon, magánéletüket következetesen távol tartják a közösségi médiától.

Chalamet az utóbbi hónapokban több díjátadón is köszönetet mondott „három éve tartó partnerének”, nevét azonban nyilvánosan nem ejtette ki.

Hogy a külön töltött Valentin-nap jelent-e bármit, vagy csupán a reflektorfény tudatos kerüléséről van szó, azt egyelőre csak találgatni lehet. Az azonban biztos: Kylie idén nem a szerelmét, hanem a családját ünnepelte a romantika napján.

