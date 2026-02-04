Kylie Jenner ismét célkeresztben: intim titka került napvilágra

A 34 éves Travis Scott Don Toliver új albumán, az OCTANE-en hallható Rosary című dal egyik vendégverse miatt került a figyelem középpontjába, és ezzel Kylie Jennerre is ráirányította a reflektorfényt – írja a People.

Kylie Jenner

Fotó: MICHAEL TRAN / AFP

A rapper egy konkrét szám–betű kombinációt említ, amely a rajongók számára azonnal ismerős lehetett.

„Forty-four five C, the way they sit, I need to test” – szól a dalszöveg, ami magyarul így hangzik:

Négy-négy-öt C, ahogy állnak, ki kell próbálnom.”

Kylie Jenner tavaly nyáron maga árulta el, hogy pontosan ilyen paraméterekkel rendelte meg mellimplantátumait. A Kylie Cosmetics alapítója egy TikTok-kommentben válaszolt egy rajongó kérdésére, aki a realitysztár természetes hatású mellplasztikáját dicsérte. Jenner akkor részletesen leírta az implantátum méretét, típusát, sőt még a sebész nevét is megosztotta.

A rapper dalszövegében szereplő „445 C” így sokak szerint nem lehet véletlen, főleg annak fényében, hogy Scott és Jenner korábban hosszú éveken át alkottak egy párt. Kapcsolatuk 2017-ben indult, két közös gyermekük született: Stormi és Aire, ám végül 2023 elején végleg szakítottak.

Jenner korábban nyíltan beszélt arról is, hogy fiatalon szánta rá magát a beavatkozásra, amelyet később részben megbánt. Elárulta, hogy ha visszatehetné, inkább nem feküdne kés alá.

A Kardashian–Jenner család legismertebb tagja azóta új párra talált Timothée Chalamet személyében, kapcsolatuk pedig továbbra is stabilnak tűnik. Travis Scott és Kylie Jenner ugyanakkor jó viszonyban maradtak, és közösen nevelik gyermekeiket, rendszeresen együtt ünnepelve fontos családi eseményeket.

Hogy a sokat vitatott dalsor valóban Jennerről szól-e, azt Travis Scott nem kommentálta, de a rajongók szerint az üzenet így is egyértelmű.

Kylie Jenner bizarr dolgot vett a szájába

A realitysztár egyik TikTok-posztja hatalmas felháborodást váltott ki a közösségi médiában.

Óriási botrány! Kiszivárgott Kylie Jenner féltve őrzött titka

Kylie Jenner párkapcsolata Timothée Chalamet-val komoly indulatokat váltott ki az exéből, Travis Scottból.