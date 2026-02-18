Lavina temette maga alá a 29 éves rögbisztárt és két barátját

A fiatal rögbijátékos a hétvégén indult síelni az észak-olaszországi Courmayeur térségébe, miután csapata bajnoki mérkőzését elhalasztották. A kikapcsolódásnak induló program azonban végzetes fordulatot vett. A beszámolók szerint a három férfit – Philippe mellett a 31 éves Hugo Neuville-t és a 35 éves Alexis Rassat-t – váratlanul érte a lavina. Egyikük a helyszínen meghalt, másikukat kórházba szállították, de röviddel később ő is életét vesztette. A harmadik férfi hétfőn halt meg szívleállás következtében – számolt be a New York Post.

Lavina temette el a klublegendát, csapata megtörten búcsúzik a rögbistől

A tragédia híre sokkolta a francia rögbis közösséget. Philippe klubja, az Annecy le Vieux Rugby Club megrendítő közleményben búcsúzott kapitányától:

Bátor és rendíthetetlen kapitányunk eltávozott. Itt, Glaisins-ben döbbenten állunk. Borzasztóan fogsz hiányozni, de tudjuk, hogy odafentről továbbra is vigyázol ránk”

– írták.

A klub szerint Philippe kulcsszerepet játszott az egyesület újjáépítésében, és meghatározó alakja volt a 2023/2024-es sikerszezonnak, amikor regionális bajnoki címeket nyertek, elődöntőig jutottak a francia bajnokságban, és feljutottak a Fédérale 3-ba. A közlemény kiemelte: a férfi nemcsak játékosként, hanem emberként is vezér volt. Egy igazi stratéga volt, aki rajongott a statisztikákért, és aki mindig tudta, hogyan motiválja társait a legnehezebb pillanatokban.

