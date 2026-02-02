Lavina az Alpokban. Természeti katasztrófa Svájcban. Sérültek Szlovákiából. Egy halálos áldozat.

Lavina okozott súlyos balesetet az Alpokban, ahol négy síelő került életveszélybe. A hegy a csoport alatt indult meg, elsodorva őket a hóval. Az egyik síelő még tudta hívni a segélyhívót a riasztás előtt. A mentés azonnal megkezdődött.

Pusztító lavina csapott le a svájci Alpokban, egy ember életet követelve (illusztráció)

Lavina csapott le az Alpokban

A tragédia Pontresina közelében történt, a svájci Alpokban, amikor a lavina elsodorta a négyfős síelőcsapatot. A hó tömegével zúdult le, a csoport tagjai egymástól elszakadva kerültek a hó alá.

A mentők helikopterekkel érkeztek a helyszínre, a hómezőt átfésülték. Az egyik férfi saját erejéből ásta ki magát a lavina alól, súlyosan megsérült, őt helikopterrel szállították a Samedan kórházba. A gyors beavatkozás ellenére a helyzet kritikus volt.

Egy 53 éves síelőt a lavina teljesen eltemetett, rajta már nem lehetett segíteni. A tragédia körülményeit a kantoni rendőrség és az ügyészség vizsgálja. Az eset ismét rámutatott a hegyek kiszámíthatatlan veszélyeire.

A lavina egy életet követelt, és súlyos sérülést okozott a svájci Alpokban. A síelők balesete tragikus emlékeztető arra, milyen gyorsan válhat végzetessé a természet ereje. A mentők és a helikopteres egységek mindent megtettek, de a tragédiát nem lehetett elkerülni – számolt be a pokoli tragédiáról a Paraméter.sk.

