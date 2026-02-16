Lavinák sodortak el több embert a hétvégén – többen meghaltak

Két osztrák hódeszkázó vesztette életét lavinában a tiroli Alpokban vasárnap.

4-es fokozatú lavinariasztás van érvényben Tirol egyes részein a hétvégi havazás után - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

A két 37 éves férfi Ausztria legnagyobb gleccsersíterepén, a Stubai-gleccseren járt szerencsétlenül. Mivel sötétedéskor nem tértek vissza a sportolásból, nagyszabású keresés indult, végül este fél 10-kor, drónok segítségével azonosították 2115 méteres magasságban a lavina nyomán keletkezett törmelékhalmot, és ásták ki a holttesteket a hóból.

Közben egy torinói kórházban elhunyt a vasárnapi olaszországi hóomlás egy újabb áldozata, és ezzel háromra emelkedett a Valle d’Aosta-i lavina halottjainak száma. A 35 éves férfi életveszélyes sérülésekkel került kórházba, két - 29 és 31 éves - társát már csak holtan tudták kiásni a hótömeg alól. Az áldozatok francia állampolgárok.

A szerencsétlenség vasárnap délelőtt történt Courmayeur ismert sportközpont fölött. Bár a síelők nem az előkészített pályán tartózkodtak, a térségben nem volt érvényben különösebben magas lavinaveszély-jelzés.

A hatóságok további lehetséges áldozatok után kutatnak, mert a sajtójelentésekben hat, a lavina által elsodort síelőről tettek említést.

Lavina miatt siklott ki egy vonat Svájcban

Lavina sodort le a sínekről egy személyvonatot Svájcban, a mentés jelenleg is tart, a hatóságok sérültektől tartanak. A mintegy 80 utast szállító szerelvény hétfő reggel siklott ki a Valais kantonban fekvő Goppenstein közelében, miután a lavina elérte a vasútvonalat. A rendőrség szerint valószínű, hogy többen megsérültek, a forgalmat az érintett szakaszon délután 16 óráig felfüggesztették.

Lavina okozott súlyos balesetet az Alpokban

Január 31-én brutális természeti erő szabadult el a svájci Alpokban, amikor egy hóomlás csapott le egy síelőcsoportra. A lavina Pontresina térségében, Svájcban sodorta el a Szlovákiából érkezett társaságot, súlyos következményekkel.