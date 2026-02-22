Megtalálták a kilencedik áldozat holttestét a halálos lavina után

Megtalálták az utolsó, kilencedik eltűnt síelő holttestét a kaliforniai Lake Tahoe környékén pusztító lavina után.a tragédiában tapasztalt túravezetők is érintettek voltak, a hatóságok szerint a két túlélő beszámolója kulcsfontosságú lehet történtek feltárásában – írja a BBC.

Kilenc síelő halálát okozta a lavina a Lake Tahoe-nál – Fotó: HANDOUT / Nevada County Sheriff's Office

A lavina a Castle Peak környékén, egy futballpálya nagyságú területen történt, és a modern Kalifornia történetének leghalálosabb ilyen eseménye volt.

A mentőalakulatoknak az időjárási viszonyok miatt napokig nem sikerült teljesen átfésülni a területet.

Amikor a szél csillapodott, helikopterekkel vizet permeteztek a lejtőkre, hogy csökkentsék az újabb lavinaveszélyt, majd folytatták a kilencedik síelő felkutatását. A tragédiát a csoport két tagja élte túl.

Egy telefonhívás indította el azt a mentőakciót, amely az Egyesült Államok egyik legsúlyosabb hegyi tragédiájához vezetett. A lavina egy tapasztalt síelőkből álló baráti társaság kirándulását fordította végzetes irányba Kaliforniában.

Több alpesi térségben is súlyos baleset történt a kedvezőtlen hóviszonyok miatt. A lavina Ausztriában és Olaszországban is halálos áldozatokat követelt, miközben több helyen magas riasztási szint van érvényben. A hatóságok további veszélyekre figyelmeztetnek.