Szijjártó Péter újabb blokkolást jelentett be a zsaroló Ukrajna irányába

Orbán Viktor bejelentette az ukránokkal szembeni ellenlépéseket

Megtalálták a kilencedik áldozat holttestét a halálos lavina után

A hatóságok napokig keresték a túlélőket a zord időjárásban. A lavina a modern Kalifornia történetének leghalálosabb eseménye volt.
Megtalálták az utolsó, kilencedik eltűnt síelő holttestét a kaliforniai Lake Tahoe környékén pusztító lavina után.a tragédiában tapasztalt túravezetők is érintettek voltak, a hatóságok szerint a két túlélő beszámolója kulcsfontosságú lehet történtek feltárásában – írja a BBC.

lavina
Kilenc síelő halálát okozta a lavina a Lake Tahoe-nál – Fotó: HANDOUT / Nevada County Sheriff's Office

Lavina söpört végig Lake Tahoe-on – kilenc síelő esett áldozatul

A lavina a Castle Peak környékén, egy futballpálya nagyságú területen történt, és a modern Kalifornia történetének leghalálosabb ilyen eseménye volt. 

A mentőalakulatoknak az időjárási viszonyok miatt napokig nem sikerült teljesen átfésülni a területet. 

Amikor a szél csillapodott, helikopterekkel vizet permeteztek a lejtőkre, hogy csökkentsék az újabb lavinaveszélyt, majd folytatták a kilencedik síelő felkutatását. A tragédiát a csoport két tagja élte túl. 

Lavina temette maga alá a síelőket – az amerikai történelem egyik leghalálosabb balesete

Egy telefonhívás indította el azt a mentőakciót, amely az Egyesült Államok egyik legsúlyosabb hegyi tragédiájához vezetett. A lavina egy tapasztalt síelőkből álló baráti társaság kirándulását fordította végzetes irányba Kaliforniában.

Lavinák sodortak el több embert a hétvégén – többen meghaltak

Több alpesi térségben is súlyos baleset történt a kedvezőtlen hóviszonyok miatt. A lavina Ausztriában és Olaszországban is halálos áldozatokat követelt, miközben több helyen magas riasztási szint van érvényben. A hatóságok további veszélyekre figyelmeztetnek.

 

