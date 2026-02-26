Egyetlen túlélőt találtak a pusztító lavina után

Két ember életét követelte lavina Valtellina olasz hegyvidéki régióban található Monte Cornaccia-hegyen csütörtökön – tájékoztat az MTI és az ANSA hírportál.

Újabb két ember életét követelte lavina Észak-Olaszországban (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Az olasz mentőszolgálat beszámolója szerint egy olasz férfi és egy nő vesztette életét, mindketten nagyjából 20 és 30 év közötti életkorban voltak. A keresési munkálatokban a légimentők Sondrinóból, illetve Bergamóból induló helikopterei is részt vettek.

A hóomlásnak egy túlélője volt, a férfit a helyszínen megvizsgálták, kórházba szállítása nem volt szükséges.

A téli időszakban eddig 26 ember vesztette életét Ausztriában lavinákban, ami jelentősen meghaladja a többéves átlagot (16) – közölte az Alpesi Biztonság Osztrák Kuratóriuma (ÖKAS).

Ugyan figyelmeztetéseket adtak ki ezekre a lavinaképződéssel kapcsolatos körülményeket illetően, és a megnövekedett lavinaveszély jól ismert, úgy tűnik, hogy egyeseknél a személyes kockázatkezelés nem működik

– tette hozzá az osztrák ügynökség.

Pedig az áldozatok és a családok számára költséges lehet egy mentőakció. Ausztriában a légi mentőszolgálatok, a hegyi mentőcsapatok és gyakran az alpesi rendőrség is rendszerint felszámolja a szolgáltatásaik költségét.

Egy mentőhelikopter átlagosan mintegy 6000 euróba (2,2 millió forint) kerül egy 40 perces bevetés esetén.

Az idei télen a legtöbben – 13-an – Tirolban vesztették életüket, heten Salzburg tartományban. Az áldozatok közül 12 volt osztrák állampolgár, a többi külföldi.

Megtalálták a kilencedik áldozat holttestét a halálos lavina után

Megtalálták az utolsó, kilencedik eltűnt síelő holttestét a kaliforniai Lake Tahoe környékén pusztító lavina után. A tragédiában tapasztalt túravezetők is érintettek voltak, a hatóságok szerint a két túlélő beszámolója kulcsfontosságú lehet történtek feltárásában.

Döntött a bíróság a hegymászó ügyében, aki hagyta megfagyni a barátnőjét

Bűnősnek találták Thomas P.-t, azt a férfit, aki tavaly januárban hagyta halálra fagyni barátnőjét Ausztria legmagasabb hegyén, a Grossglockneren. Az osztrák hegymászó perében csütörtökön született ítélet: az innsbrucki bíróság súlyos gondatlanság miatt öt hónap felfüggesztett börtönre és pénzbüntetésre ítélte a 37 éves férfit.