Hatalmas lavina pusztított Kaliforniában, kilenc embert még keresnek

A lavina a Castle Peak térségében, a Sierra Nevada hegységben zúdult le helyi idő szerint 11:30 körül. A mentőcsapatoknak több órába telt, mire a nehéz időjárási körülmények – intenzív havazás és erős szél – közepette elérték a bajba jutott síelőket. A Nevada megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint a hat kimentett személy közül kettőt kórházba szállítottak. Korábban úgy vélték, hogy összesen 16 embert – 12 síelőt és négy hegyivezetőt – sodort el a lavina, de az érintettek számát később 15-re pontosították - írja a NY Post.

Pusztító lavina csapott le a Tahoe-tó térségére. A kép illusztráció. Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Tizenöt embert sodort magával a lavina

A csoport egy háromnapos túra utolsó napján vett részt, amikor a baleset bekövetkezett. A kirándulást a Blackbird Mountain Guides szervezte, amely közleményben jelezte: teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal és a Nevada megyei kutató-mentő szolgálattal. A cég közvetlen kapcsolatban áll az érintettek hozzátartozóival, és folyamatos tájékoztatást ígért számukra. A túlélők vészjelző készülékek segítségével értesítették a hatóságokat. Russell Greene, Nevada megye seriffje elmondta, hogy ezek az eszközök szöveges üzenetek küldésére is alkalmasak, így a mentőegységek gyorsan tudomást szereztek a lavináról.

A hat túlélő ideiglenes menedéket épített egy erdős területen, ahol a mentőcsapatok megérkezéséig várták a segítséget.

A mentési munkálatokat jelentősen nehezítette az extrém időjárás. A térségben óránként 7–10 centiméter hó hullott, miközben erős széllökések és instabil hórétegek növelték az újabb lavinák kialakulásának kockázatát. Brandon Schwartz, a Sierra Avalanche Center vezető lavina-előrejelzője szerint különösen veszélyes most a hegyvidéki terep, mivel a vihar éppen tetőzik. A mentésben hómacskák, motoros szánok és sílécekkel közlekedő egységek is részt vesznek. A seriff hangsúlyozta: a művelet lassú és körülményes, mivel a mentőknek folyamatosan számolniuk kell a további lavinaveszéllyel.

🔶️ At least 10 skiers missing after an avalanche in Northern California. pic.twitter.com/d13oeB0GVx — Monika (@Monika_is_His) February 18, 2026

A Castle Peak a Donner Summit régióban található, amely történelmi múltjáról is ismert: az 1846–47-es tél során itt rekedt az úttörők egy csoportja, a később Donner Party néven ismertté vált expedíció, amely a túlélés érdekében végül kannibalizmushoz folyamodott. A hatóságok közlése szerint a kutatás folytatódik, amint az időjárási körülmények ezt biztonságosan lehetővé teszik. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy lavina miatt siklott ki egy vonat Svájcban.

