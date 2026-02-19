Több holttest is előkerült a halálos lavina után

Holtan találtak meg nyolc síelőt abból a sítúrázó csoportból, amelyet kedden sodort el egy lavina a kaliforniai Sierra Nevada-hegységben, a Tahoe-tó közelében – számol be a hírről az MTI a helyi hatóságok közlése alapján. Egy eltűnt síelőt még mindig keresnek.

Holtan találtak meg több síelőt a kaliforniai lavinabaleset áldozatai közül (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A háromnapos sítúrán lévő 15 fős csoportot – 30 és 55 év közötti nőket és férfiakat – a túra utolsó napján, kedden kicsivel dél előtt sodorta el egy lavina.

A csoport hat tagját, akik túlélték a természeti katasztrófát, és vészjelzőjükkel értesíteni tudták a hatóságokat, a zord, viharos időjárás ellenére még kedden napnyugta előtt sikerült elérnie a mentőknek.

A túlélők a mentők megérkezéséig szintén próbálták keresni eltűnt társaikat, és három síelőt, aki életét vesztette, meg is találtak. A mentők később további öt síelő holttestét találták meg, egy eltűnt után még folyik a kutatás.

A csoport négy túravezetője közül három vesztette életét a balesetben.

Shannan Moon, Nevada megye seriffje bejelentette, egyebek között azt is vizsgálják, hogy miért indult el a csoport a túrára az aggasztó időjárás-előrejelzés ellenére.

Kedden kora reggel a sierrai lavina-előrejelző központ riasztást adott ki a Donner-hágó környékére, amelyben a következő 24-48 órára nagy lavinák lezúdulását jósolták. A hatóságok egyelőre nem tudják, hogy a túravezetők tisztában voltak-e ezzel a körülménnyel, mielőtt az indulás mellett döntöttek.

A nyolc holttestet egymáshoz közel találták meg, de a szélsőséges időjárás miatt egyelőre nem tudták levinni őket a hegyről.

A régióban vasárnap óta mintegy 90 centiméter magas hó esett, az idő dermesztően hideg és erős szél fúj, és nem szűnt meg a lavinaveszély sem.

A helyi hatóságok közlése szerint csaknem ötven éve ez volt a legtöbb halálos áldozatot követelő lavinakatasztrófa az országban. 1981-ben a Washington állambeli Rainer-hegyen vesztette életét 11 hegymászó egy lavina miatt. Az országos lavinaközpont adatai szerint telente 25-30 ember veszti életét lavinák miatt az Egyesült Államokban.

