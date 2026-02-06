Lavina tarolta le a Magas-Tátrát, két magyar férfi meghalt

Két magyar férfi életét vesztette pénteken egy lavina következtében a szlovákiai Magas-Tátrában – jelentette hatósági közlésre hivatkozva a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Lavina sodort el két magyart

Az eperjesi (Presov) kerületi rendőrség közlése szerint a lavina pénteken délelőtt tizenegy óra körül zúdult le a Csorba-tótól néhány kilométerre lévő Tupá hegycsúcs alatt.

A lavina két férfit sodort maga alá, „akik nem élték túl a hóomlást” – közölte a rendőrség, „amelynek információi szerint a tragédiában két magyar férfi, egy 30 és egy 37 éves személy vesztette életét”.

