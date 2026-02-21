Lavina temette maga alá a síelőket – az amerikai történelem egyik leghalálosabb balesete

2026. február 17-én, a kaliforniai Castle Peak hegycsúcsán, a Lake Tahoe térségében következett be az a lavina, amely az amerikai történelem egyik leghalálosabb ilyen jellegű balesetévé vált. A hegyvidéken tomboló téli vihar idején egy többnapos túráról hazatérő síelőcsoport került bajba, amelynek tagjai közül többen már nem térhettek haza.
Lavina Kaliforniában: Egy rutinkirándulás fordult tragédiába
A csoport tapasztalt, felszerelt síelőkből állt, akik két éjszakát töltöttek egy hegyi menedékházban, mielőtt visszaindultak volna. A harmadik napon azonban a hegyoldalon megindult a lavina, amely elsodorta a társaság egy részét.
Hat ember túlélte a balesetet, nyolcan életüket vesztették, egy eltűnt személyt pedig továbbra is keresnek.
Emberfeletti mentés extrém körülmények között
A riasztást követően közel ötven elsősegélynyújtó indult a helyszínre, miközben órák alatt több mint fél méter hó hullott. A mentők speciális járművekkel és síléceken közelítették meg a túlélőket, akik ideiglenes menedéket építettek, és több társukat is megpróbálták kiásni a hó alól.
Kik voltak az áldozatok?
A tragédiában elhunytak többsége a San Franciscó-i öböl térségéből érkezett. A családok közleménye szerint szenvedélyesen szerették a hegyeket, tapasztalt síelők voltak, és minden szükséges lavinabiztonsági felszereléssel rendelkeztek.
A Sierra Nevada hegységben nem ritkák a lavinák, különösen nagy hóesések idején. A szakértők szerint az elmúlt évek szélsőséges időjárása – a hóhiányt követő intenzív havazás – különösen instabil hóréteget hozott létre. Ez a kombináció gyakran vezet súlyos lavinák kialakulásához.
Tanulságok egy tragédia nyomán
A hatóságok és a munkavédelmi szervek vizsgálják, mi vezetett a végzetes döntésekhez, és történt-e mulasztás. A szakértők hangsúlyozzák: még a tapasztalt sportolók sem védettek teljesen a természet erejével szemben.
A lavina nemcsak természeti jelenség, hanem emlékeztető is arra, hogy a hegyekben egyetlen rossz pillanat is végzetes lehet – még azok számára is, akik jól ismerik a terepet.
