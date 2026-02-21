Lavina temette maga alá a síelőket – az amerikai történelem egyik leghalálosabb balesete

Hírlevél
Egy telefonhívás indította el azt a mentőakciót, amely az Egyesült Államok egyik legsúlyosabb hegyi tragédiájához vezetett. A lavina egy tapasztalt síelőkből álló baráti társaság kirándulását fordította végzetes irányba Kaliforniában.
2026. február 17-én, a kaliforniai Castle Peak hegycsúcsán, a Lake Tahoe térségében következett be az a lavina, amely az amerikai történelem egyik leghalálosabb ilyen jellegű balesetévé vált. A hegyvidéken tomboló téli vihar idején egy többnapos túráról hazatérő síelőcsoport került bajba, amelynek tagjai közül többen már nem térhettek haza.

Egy mentő sícsapat a lavina sújtotta területre tart a kaliforniai Truckee Castle Peak környékén, 2026. február 17-én This screengrab from a video provided by the Nevada County Sheriff's Office shows a rescue ski team making their way to the area of an avalanche in the Castle Peak area of Truckee, California, on February 17, 2026. Rescuers were searching Tuesday for ten skiers who were hit by an avalanche in the mountains of California, where a huge storm has dumped several feet of snow. (Photo by HANDOUT / Nevada County Sheriff's Office / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Nevada County Sheriff's Office / HANDOUT" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Egy mentő sícsapat a lavina sújtotta területre tart a kaliforniai Truckee Castle Peak környékén, 2026. február 17-én
Fotó: HANDOUT / Nevada County Sheriff's Office / AFP

Lavina Kaliforniában: Egy rutinkirándulás fordult tragédiába 

A csoport tapasztalt, felszerelt síelőkből állt, akik két éjszakát töltöttek egy hegyi menedékházban, mielőtt visszaindultak volna. A harmadik napon azonban a hegyoldalon megindult a lavina, amely elsodorta a társaság egy részét. 

Hat ember túlélte a balesetet, nyolcan életüket vesztették, egy eltűnt személyt pedig továbbra is keresnek.

Emberfeletti mentés extrém körülmények között

A riasztást követően közel ötven elsősegélynyújtó indult a helyszínre, miközben órák alatt több mint fél méter hó hullott. A mentők speciális járművekkel és síléceken közelítették meg a túlélőket, akik ideiglenes menedéket építettek, és több társukat is megpróbálták kiásni a hó alól.

Kik voltak az áldozatok?

A tragédiában elhunytak többsége a San Franciscó-i öböl térségéből érkezett. A családok közleménye szerint szenvedélyesen szerették a hegyeket, tapasztalt síelők voltak, és minden szükséges lavinabiztonsági felszereléssel rendelkeztek.

A Sierra Nevada hegységben nem ritkák a lavinák, különösen nagy hóesések idején. A szakértők szerint az elmúlt évek szélsőséges időjárása – a hóhiányt követő intenzív havazás – különösen instabil hóréteget hozott létre. Ez a kombináció gyakran vezet súlyos lavinák kialakulásához.

Tanulságok egy tragédia nyomán

A hatóságok és a munkavédelmi szervek vizsgálják, mi vezetett a végzetes döntésekhez, és történt-e mulasztás. A szakértők hangsúlyozzák: még a tapasztalt sportolók sem védettek teljesen a természet erejével szemben.

A lavina nemcsak természeti jelenség, hanem emlékeztető is arra, hogy a hegyekben egyetlen rossz pillanat is végzetes lehet – még azok számára is, akik jól ismerik a terepet.

Káosz Ausztriában: reptérzár, járhatatlan utak és lavinaveszély

A zordra fordult téli időjárás miatt péntek reggel ideiglenesen leállt a bécsi repülőtér működése. A havazás miatt az osztrák főváros körüli A21-es autópályát is lezárták – közölték a helyi hatóságok.

Lavina temette maga alá a 29 éves rögbisztárt és két barátját

Felfoghatatlan tragédia rázta meg a francia sportvilágot. Mindössze 29 évesen életét vesztette Quentin Philippe, miután két barátjával együtt lavina sodorta el őket az olasz Alpokban.

 

