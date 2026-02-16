Lavina miatt siklott ki egy vonat Svájcban

Hírlevél
Lavina sodort le a sínekről egy személyvonatot Svájcban, a mentés jelenleg is tart, a hatóságok sérültektől tartanak. A mintegy 80 utast szállító szerelvény hétfő reggel siklott ki a Valais kantonban fekvő Goppenstein közelében, miután a lavina elérte a vasútvonalat. A rendőrség szerint valószínű, hogy többen megsérültek, a forgalmat az érintett szakaszon délután 16 óráig felfüggesztették.
Kisiklott egy személyvonat Svájcban, miután lavina zúdult a sínekre a Valais kantonban található Goppenstein közelében. A hatóságok szerint valószínűsíthető, hogy az utasok közül többen megsérültek - írja a Daily Mail.

lavina, Swiss ambulance rescue Swiss ambulance rescue. Geneva. Switzerland. GODONG / BSIP (Photo by GODONG / BSIP via AFP)
A svájci hatóságok nagy erővel dolgoznak a lavina áldozatainak mentésén - Fotó: GODONG / BSIP

A BLS vasúttársaság járata mintegy 80 utassal a fedélzetén közlekedett. Az egyik beszámoló szerint a vonat Spiezből indult reggel 6:12-kor és Brig felé tartott, amikor körülbelül 7 órakor kisiklott. 

A BLS szóvivője a 20 Minutennek elmondta: a vonatot egy lavina sodorta le a sínekről, az utasokat pedig rövidesen evakuálják.

 A rendőrség közlése szerint „valószínű sérülésekkel járó” balesetről van szó, és nagyszabású mentési művelet indult a helyszínen. Azt, hogy pontosan hányan és milyen mértékben sérültek meg, egyelőre nem tudni.

A lavinát feltehetően a térségben tapasztalható heves havazás okozta.

 A Svájci Szövetségi Vasutak (SBB) közölte, hogy az érintett vasútvonalat felfüggesztették, és a fennakadás várhatóan legalább délután 16 óráig tart. 

Több más vonalon is szünetel a közlekedés.

A hatóságok további tájékoztatást ígértek az eseményről.

Lavina sodort el síelőket

Az Origo korábban arról írt, hogy tragédia történt a francia Alpok egyik népszerű síközpontjánál, Val d'Isere-n.l. A lavina hat embert sodort el, hárman életüket vesztették. Február 6-án  két magyar áldozata is volt a lavinának a Magas-Tátrában.

