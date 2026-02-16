Lavina miatt siklott ki egy vonat Svájcban

Kisiklott egy személyvonat Svájcban, miután lavina zúdult a sínekre a Valais kantonban található Goppenstein közelében. A hatóságok szerint valószínűsíthető, hogy az utasok közül többen megsérültek - írja a Daily Mail.

A svájci hatóságok nagy erővel dolgoznak a lavina áldozatainak mentésén - Fotó: GODONG / BSIP

A BLS vasúttársaság járata mintegy 80 utassal a fedélzetén közlekedett. Az egyik beszámoló szerint a vonat Spiezből indult reggel 6:12-kor és Brig felé tartott, amikor körülbelül 7 órakor kisiklott.

A BLS szóvivője a 20 Minutennek elmondta: a vonatot egy lavina sodorta le a sínekről, az utasokat pedig rövidesen evakuálják.

A rendőrség közlése szerint „valószínű sérülésekkel járó” balesetről van szó, és nagyszabású mentési művelet indult a helyszínen. Azt, hogy pontosan hányan és milyen mértékben sérültek meg, egyelőre nem tudni.

A lavinát feltehetően a térségben tapasztalható heves havazás okozta.

A Svájci Szövetségi Vasutak (SBB) közölte, hogy az érintett vasútvonalat felfüggesztették, és a fennakadás várhatóan legalább délután 16 óráig tart.

Több más vonalon is szünetel a közlekedés.

A hatóságok további tájékoztatást ígértek az eseményről.

Lavina sodort el síelőket

Az Origo korábban arról írt, hogy tragédia történt a francia Alpok egyik népszerű síközpontjánál, Val d'Isere-n.l. A lavina hat embert sodort el, hárman életüket vesztették. Február 6-án két magyar áldozata is volt a lavinának a Magas-Tátrában.