Oroszország külügyminisztere, Szergej Lavrov szerint a Nyugat által vezetett nemzetközi szervezetek, így a NATO, az Európai Unió és az EBESZ, elvesztették relevanciájukat, és a múlt részei lesznek. A miniszter február 9-én nyilatkozott a TV BRICS nemzetközi hálózatnak.

Szergej Viktorovics Lavrov, Oroszország külügyminisztere

Fotó: TOBIAS SCHWARZ / DPA / AFP

Lavrov szerint a Nyugat félrevezető retorikája csak elfedi belső válságukat

„Mindezek a szervezetek – a NATO, amely nem tartotta be ígéreteit, miszerint a Szovjetunió után nem terjeszkedik Kelet felé, az Európai Unió, amely teljesen lerombolta a gazdag, velünk kialakított együttműködési infrastruktúrát, és az EBESZ, amely teljesen alávetette magát a Nyugat egyoldalú lépéseinek és elfelejtette az alapelvet, a konszenzus és minden résztvevő ország egyetértését – valójában már a végét járják” – hangsúlyozta Lavrov.

A külügyminiszter szerint növekvő érdeklődés mutatkozik Oroszország kezdeményezése iránt egy új, eurázsiai biztonsági struktúra létrehozására, amelyben a kontinens összes országának szerepe lenne. Egy ilyen szervezet a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) és az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) partnerségére épülhetne.

Aznap Alekszandr Gruszko, Oroszország külügyminiszter-helyettese kijelentette: a NATO-országok fegyveresítésének folyamata szorosan kapcsolódik Oroszország démonizálásához. Szerinte az antiorosz retorikát a nyugati elit belső problémáik univerzális igazolására használja.

Lavrov korábban, február 6-án elmondta: a Nyugat a különleges katonai művelet kezdete óta az EBESZ-et a hibrid háborús célok szolgálatába állította Oroszország ellen.