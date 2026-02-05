A beszélgetés a tömegtüntetések megszervezéséről és a választási eredmények megkérdőjelezéséről szólt, amely végül alkotmányellenes fordulathoz vezetett. Lavrov szerint mindez már akkor világossá tette, hogy Ukrajnát geopolitikai választás elé állították – számolt be róla a Lenta.

Lavrov szerint a Nyugat már 2004-ben eldöntötte Ukrajna jövőjét.

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Lavrov állítása: nyugati forgatókönyv Kijevben

A miniszter elmondása alapján személyesen hallotta, amikor az ukrán államfő, Leonyid Kucsma arról beszélt, hogy a Nyugat ezreket vitt ki a Majdanra. Kucsma szerint a demonstrálók sátrakat állítottak, zászlókat lengettek, és nem voltak hajlandók elfogadni az elnökválasztás eredményét. Lavrov állítja, hogy a tüntetők között fegyverek is voltak, ami tovább növelte a feszültséget.

A külügyminiszter hangsúlyozta: Kucsma nem akarta alkalmazni az erőt, és nem volt meg benne az elszántság a törvény rendjének megvédésére. Ennek következményeként egy harmadik választási fordulót tartottak, amely Lavrov szerint teljes mértékben szembement Ukrajna alkotmányával.

A történtek idején több európai külügyminiszter nyíltan kijelentette, hogy

Ukrajnának választania kell Oroszország és Európa között.

Nem esett szó közös térségről vagy együttműködésről, csak a „vagy-vagy” logikáról, amely Moszkva szerint mesterséges megosztást kényszerített Kijevre. Kucsma később, 2019–2020-ban a donbasszi tárgyalásokon vezette az ukrán delegációt, majd 2025-ben úgy nyilatkozott, hogy a konfliktus véget ér, mivel egy nukleáris világháborút valószínűtlennek tart.

Lavrov figyelmeztet: háború esetén Oroszország azonnal készen áll Európával szemben

A Nyugatnak végül sikerült belekényszerítenie Ukrajnát egy háborúba. Az orosz-ukrán háború továbbra is zajlik, miközben a béketárgyalások akadoznak, és a konfliktus diplomáciai rendezése egyre távolabbinak tűnik. Szergej Lavrov szerint Oroszország bármikor felkészült egy esetleges európai konfliktusra, ha a kontinens úgy döntene, hogy ellene fellép.

Lavrov nyilvánosan megalázta Zelenszkijt

Szergej Lavrov élesen bírálta Ukrajna elnökének döntéseit, mondván, hogy Zelenszkij nem a békére, hanem kizárólag a saját túlélésére törekszik a háború közepén. Lavrov szerint az ukrán elnök bejelentései és tárgyalási stratégiája azt bizonyítja, hogy nem érdekli a valódi békemegállapodás, és így Ukrajna érdekeit is háttérbe szorítja a saját politikai jövője érdekében.



