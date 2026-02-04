Szergej Lavrov élesen bírálta Volodimir Zelenszkijt. Az orosz külügyminiszter szerint az ukrán elnök döntéseit nem a lelkiismeret, hanem kizárólag a személyes túlélési ösztön vezérli.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint a lelkiismeret és Volodimir Zelenszkij nehezen fér meg egymás mellett, mert az ukrán elnök kizárólag a saját túlélésével foglalkozik.
Lavrov keményen nekiment Zelenszkijnek
„Úgy gondolom, a lelkiismeret és Zelenszkij rosszul illenek össze. Véleményem szerint semmi másra nem gondol, csak a saját túlélésére” – mondta Lavrov az RT-nek adott interjújában, amit a RIA Novoszti szemlézett.
