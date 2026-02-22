Így lehet a leggyorsabban megkötni a cipőfűzőt – egész életében rosszul csinálta?

A csomószakértőként ismert Ian Fieggen — akit „Professor Shoelace” (Cipőfűző professzor) néven is emlegetnek — fejlesztette ki az úgynevezett Ian Knot technikát. Ez első ránézésre hagyományos masninak tűnik, ám a kivitelezése jóval hatékonyabb – írj a DailyMail.

A leggyorsabb cipőfűző megkötés az Ian Knot módszerrel — akár egy másodperc alatt stabil, tartós masnit köthet Fotó:Illusztráció/Unplash

Hogyan működik a leggyorsabb cipőfűző megkötés?

Az Ian Knot lényege, hogy a mozdulatokat mindkét kéz egyszerre végzi. Ez nemcsak gyorsabb, hanem szimmetrikusabb csomót is eredményez.

Lépésről lépésre:

Kezdje egy egyszerű balról jobbra alapcsomóval. Mindkét végét alakítsa hurkokká. A hurkokat tekerje az óramutató járásával ellentétes irányba. Keresztezze őket, majd húzza át egymáson. Húzza meg — és kész is.

Gyakorlással a folyamat valóban kevesebb mint egy másodperc alatt elvégezhető.

Miért bomlik ki a hagyományos csomó?

Alexander Klotz, a California State University kutatója szerint sokan úgynevezett granny knot csomót kötnek, amely csökkent súrlódást eredményez.

Minden lépésnél:

apró rázkódás éri a csomót,

a hurkok lendülete fokozatosan kihúzza a szerkezetet

Ezért történik, hogy a cipőfűző először stabilnak tűnik, majd hirtelen teljesen kioldódik.

A szimmetrikus cipőfűző csomó viszont egyenletesebb feszülést biztosít, így kevésbé hajlamos a kilazulásra.

Ha még tartósabbat szeretne

Bár a leggyorsabb cipőfűző megkötés az Ian Knot, léteznek még stabilabb változatok is, például a Double Ian Knot vagy a Mega Ian Knot. Ezeknél több fűző kerül a csomó központi részébe, így csökken a hurkok lengése.

