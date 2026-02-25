Elképesztő rekordot döntött meg Trump – ezt látni kell!

2026. február 24-én, kedden este a washingtoni Capitoliumban tartotta meg második ciklusának első hivatalos évértékelő beszédét Donald Trump, amelynek hossza meghaladta a korábbi rekordot. A leghosszabb elnöki beszéd címet eddig Bill Clinton 2000. január 27-i beszéde birtokolta, amely 1 óra 28 perc 49 másodpercig tartott. Trump keddi felszólalása este 22:40 körül lépte át ezt az időhatárt, hivatalosan is új mérföldkövet állítva az amerikai politikai kommunikáció történetében.
Donald Trump 2026. február 24-én megtartott unióértékelő beszéde (State of the Union) volt
az eddigi leghosszabb elnöki beszéd az amerikai történelemben, amely körülbelül 1 óra 48 percig tartott.
Mit jelent az évértékelő beszéd az amerikai politikában?
Az Egyesült Államok elnökének éves kongresszusi beszéde – az úgynevezett State of the Union – egyszerre szolgál kormányzati beszámolóként, politikai iránytűként és stratégiai üzenetként a nemzetközi partnerek felé. A beszéd különös jelentőséggel bír külpolitikai szempontból is, hiszen a globális piacok, szövetségesek és rivális hatalmak egyaránt figyelemmel kísérik az elhangzott prioritásokat.
Trump felszólalásának középpontjában a gazdasági fordulat, az amerikai versenyképesség és az általa „aranykornak” nevezett új korszak meghirdetése állt. Az elnök hangsúlyozta:
egy év alatt olyan átalakulást indított el, amely szerinte példátlan az ország történetében.
A leghosszabb elnöki beszéd és a modern politikai kommunikáció
A leghosszabb elnöki beszéd nem csupán időtartamában figyelemre méltó, hanem politikai üzenetértékében is. A modern amerikai elnökök beszédei az 1960-as és 1970-es évekhez képest jelentősen meghosszabbodtak. Míg korábban gyakran egy órán belül maradtak a felszólalások, az elmúlt évtizedekben az elnöki évértékelők rendszeresen túllépték ezt az időkeretet.
Érdekesség, hogy Richard Nixon átlagosan mindössze 35 perces évértékelő beszédeket tartott, míg Trump első ciklusában az átlagos időtartam megközelítette a 80 percet. A jelenlegi rekord tehát egy hosszabb tendencia része, amely az amerikai elnöki retorika és médiakommunikáció átalakulását tükrözi.
Trump korábbi időrekordjai
Nem ez az első alkalom, hogy Trump beszédhossz tekintetében reflektorfénybe kerül. 2025. március 4-én tartott kongresszusi felszólalása – amely formálisan még nem számított hivatalos évértékelőnek – 1 óra 39 perc 32 másodpercig tartott, és már akkor meghaladta Clinton 2000-es idejét.
A republikánus politikus kampányrendezvényei és konferenciaszereplései is gyakran órákig elhúzódtak. A 2019-es CPAC-konferencián több mint kétórás beszédet mondott, míg a 2024-es republikánus elnökjelölti elfogadó beszéde 93 perces volt, ami szintén rekordnak számított.
Külpolitikai üzenet a hossz mögött
A rekordhosszúságú beszéd nem csupán technikai adat. A külpolitikai elemzők szerint a részletes, hosszú évértékelők lehetőséget teremtenek az elnök számára, hogy átfogó narratívát vázoljon fel a globális gazdasági versenyről, a nemzetbiztonsági kihívásokról és az Egyesült Államok stratégiai pozíciójáról.
Míg Clinton 2000-ben az ezredforduló optimizmusát, költségvetési többletet és társadalompolitikai reformokat hangsúlyozott, addig Trump most egy új korszak kezdetét hirdette meg. A beszéd hossza így nem pusztán retorikai sajátosság, hanem a politikai súly és az ambíciók jelzése is.
Cikkünk a Fox News tájékoztatása alapján készült.
