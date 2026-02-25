Elképesztő rekordot döntött meg Trump – ezt látni kell!

Hírlevél
Történelmi rekord dőlt meg Washingtonban: Donald Trump hivatalosan is túlszárnyalta az eddigi csúcstartót az évértékelő beszédek hosszát tekintve. A leghosszabb elnöki beszéd modern kori rekordját ezzel megdöntötte, megelőzve Bill Clinton 26 éve fennálló csúcsidejét.
beszéd, bill clinton, Donald Trump, évértékelő, Washington

2026. február 24-én, kedden este a washingtoni Capitoliumban tartotta meg második ciklusának első hivatalos évértékelő beszédét Donald Trump, amelynek hossza meghaladta a korábbi rekordot. A leghosszabb elnöki beszéd címet eddig Bill Clinton 2000. január 27-i beszéde birtokolta, amely 1 óra 28 perc 49 másodpercig tartott. Trump keddi felszólalása este 22:40 körül lépte át ezt az időhatárt, hivatalosan is új mérföldkövet állítva az amerikai politikai kommunikáció történetében.

Leghosszabb elnöki beszéd: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke második ciklusának első, az Unió állapotáról szóló beszédét mondja el a Kongresszus együttes ülésén az Egyesült Államok Capitoliumának képviselőházi üléstermében, Washingtonban, 2026. február 24-én - US President Donald Trump delivers the first State of the Union address of his second term to a joint session of Congress in the House Chamber of the United States Capitol in Washington, DC, on February 24, 2026. (Photo by Kenny HOLSTON / POOL / AFP)
Leghosszabb elnöki beszéd: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke második ciklusának első, az Unió állapotáról szóló beszédét mondja el a Kongresszus együttes ülésén az Egyesült Államok Capitoliumának képviselőházi üléstermében, Washingtonban, 2026. február 24-én
Fotó: KENNY HOLSTON / POOL / AFP

Donald Trump 2026. február 24-én megtartott unióértékelő beszéde (State of the Union) volt 

az eddigi leghosszabb elnöki beszéd az amerikai történelemben, amely körülbelül 1 óra 48 percig tartott.

Mit jelent az évértékelő beszéd az amerikai politikában?

Az Egyesült Államok elnökének éves kongresszusi beszéde – az úgynevezett State of the Union – egyszerre szolgál kormányzati beszámolóként, politikai iránytűként és stratégiai üzenetként a nemzetközi partnerek felé. A beszéd különös jelentőséggel bír külpolitikai szempontból is, hiszen a globális piacok, szövetségesek és rivális hatalmak egyaránt figyelemmel kísérik az elhangzott prioritásokat.

WASHINGTON, DC - FEBRUARY 24: President Donald Trump delivers his State of the Union address to a joint session of Congress in the chambers of the U.S. House of Representatives in Washington, DC on February 24, 2026. Nathan Posner / Anadolu (Photo by Nathan Posner / Anadolu via AFP)
Donald Trump évértékelő beszéde a Kongresszushoz 
Fotó: NATHAN POSNER / ANADOLU / AFP

Trump felszólalásának középpontjában a gazdasági fordulat, az amerikai versenyképesség és az általa „aranykornak” nevezett új korszak meghirdetése állt. Az elnök hangsúlyozta: 

egy év alatt olyan átalakulást indított el, amely szerinte példátlan az ország történetében.

A leghosszabb elnöki beszéd és a modern politikai kommunikáció

A leghosszabb elnöki beszéd nem csupán időtartamában figyelemre méltó, hanem politikai üzenetértékében is. A modern amerikai elnökök beszédei az 1960-as és 1970-es évekhez képest jelentősen meghosszabbodtak. Míg korábban gyakran egy órán belül maradtak a felszólalások, az elmúlt évtizedekben az elnöki évértékelők rendszeresen túllépték ezt az időkeretet.

Richard Milhous Nixon (1913  1994), the 37th President of the United States, serving from 1969 until 1974. he resigned from office, the only U.S. president to do so. He had previously served as the 36th Vice President of the United States from 1953 to 1961, and prior to that as a U.S. Representative and also Senator from California. (Photo by Ann Ronan Picture Library / Photo12 via AFP)
Richard Nixon tartotta az eddigi legrövidebb uniőértékelő beszédet
Fotó: AFP / Ann Ronan Picture Library

Érdekesség, hogy Richard Nixon átlagosan mindössze 35 perces évértékelő beszédeket tartott, míg Trump első ciklusában az átlagos időtartam megközelítette a 80 percet. A jelenlegi rekord tehát egy hosszabb tendencia része, amely az amerikai elnöki retorika és médiakommunikáció átalakulását tükrözi.

Trump korábbi időrekordjai

Nem ez az első alkalom, hogy Trump beszédhossz tekintetében reflektorfénybe kerül. 2025. március 4-én tartott kongresszusi felszólalása – amely formálisan még nem számított hivatalos évértékelőnek – 1 óra 39 perc 32 másodpercig tartott, és már akkor meghaladta Clinton 2000-es idejét.

Bill Clinton, Founder and Board Chair, Clinton Foundation & 42nd President of the United States during the Clinton Global Initiative 2024 Annual Meeting at a hotel on Manhattan Island in New York in the United States on Monday, 23 (Photo by William Volcov / Brazil Photo Press via AFP)
Bill Clinton tartotta eddig a rekordot
Fotó: WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS / AFP

A republikánus politikus kampányrendezvényei és konferenciaszereplései is gyakran órákig elhúzódtak. A 2019-es CPAC-konferencián több mint kétórás beszédet mondott, míg a 2024-es republikánus elnökjelölti elfogadó beszéde 93 perces volt, ami szintén rekordnak számított.

US President Donald Trump hugs the US flag as he arrives to speak at the annual Conservative Political Action Conference (CPAC) in National Harbor, Maryland, on March 2, 2019. (Photo by NICHOLAS KAMM / AFP) / ALTERNATIVE CROP
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke átöleli az amerikai zászlót, miközben megérkezik, hogy beszédet mondjon az éves Konzervatív Politikai Akciókonferencián (CPAC) a marylandi National Harborban, 2019. március 2-án
Fotó: NICHOLAS KAMM / AFP

Külpolitikai üzenet a hossz mögött

A rekordhosszúságú beszéd nem csupán technikai adat. A külpolitikai elemzők szerint a részletes, hosszú évértékelők lehetőséget teremtenek az elnök számára, hogy átfogó narratívát vázoljon fel a globális gazdasági versenyről, a nemzetbiztonsági kihívásokról és az Egyesült Államok stratégiai pozíciójáról.

Míg Clinton 2000-ben az ezredforduló optimizmusát, költségvetési többletet és társadalompolitikai reformokat hangsúlyozott, addig Trump most egy új korszak kezdetét hirdette meg. A beszéd hossza így nem pusztán retorikai sajátosság, hanem a politikai súly és az ambíciók jelzése is.

Cikkünk a Fox News tájékoztatása alapján készült. 

