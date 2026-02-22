Hírlevél
Félelmetes fegyvert vetettek be az oroszok Ukrajnában

konyhai eszköz

A szülők meglepődnének: nem a játékboltban kapható a legjobb gyerekjáték

A szülők többsége automatikusan a játékos dobozhoz nyúl, ha le szeretné kötni kisgyermekét. Egy friss kutatás szerint azonban a legjobb gyerekjáték nem mindig az, amit annak gondolunk – sokszor egy hétköznapi konyhai eszköz is többet adhat a fejlődéshez.
Melyik a legjobb játék a gyermek számára? – Az Egyesült Államokban, az Arizonai Állami Egyetem kutatói olyan vizsgálat eredményeit ismertették, amelyek új megvilágításba helyezik a kisgyermekek játékát. A legjobb gyerekjáték ebben az értelmezésben nem feltétlenül egy drága, színes fejlesztőeszköz, hanem akár egy habverő vagy krumplinyomó is lehet, amely újszerű élményt kínál a gyerekek számára.

Legjobb gyerekjáték? Néha a legegyszerűbb tárgyak jobban működnek
Fotó: Yuri Li / Unsplash

Legjobb gyerekjáték? Néha a legegyszerűbb tárgyak működnek

Delaney Witmer, a kutatás vezetője 32, két és négy év közötti gyermeket figyelt meg otthoni környezetben. 

A szülőket arra kérték, hogy válasszanak egy biztonságos, de a gyermek számára ismeretlen tárgyat – ezek többnyire konyhai eszközök voltak, például habverő, teaszűrő, tölcsér vagy szűrőkanál.

A vizsgálat során a kutatók összehasonlították, hogyan játszanak a gyerekek ezekkel az újszerű tárgyakkal, illetve a jól ismert játékokkal, mint a babák, kisautók vagy műanyag ételek. 

Nem feltétlenül a hagyományos játékokok – például autók vagy babák – a legjobbak
Fotó: Sandy Millar / Unsplash

Az eredmények meglepőek voltak: 

az ismeretlen tárgyakat átlagosan gyakrabban vették kézbe, és hosszabb ideig foglalkoztak velük egy-egy alkalommal.

Legjobb játék gyerekeknek – Miért kötik le jobban az ismeretlen tárgyak?

A szakember szerint az újdonság „megragadja” a gyerekek figyelmét, és segíti a figyelemváltást, vagyis azt a képességet, hogy egy új ingerre fókuszáljanak. A kutatás során az is megfigyelhető volt, hogy 

az ismeretlen eszközökkel játszó gyerekek gyakrabban néztek a szülőkre,

mintha útmutatást keresnének – ez pedig fontos szerepet játszik a tanulásban és a szociális fejlődésben.

Az ismeretlen tárgyak, például konyhai eszközök jobban lekötik a gyermek figyelmét
Fotó: henry perks / Unsplash

Mit tehetnek a szülők?

A kutató hangsúlyozta: nem arról van szó, hogy a hagyományos játékokat ki kellene dobni, hanem arról, hogy érdemes időnként új, biztonságos tárgyakat is bevezetni a játékba. Még ha csak néhány percre is, az újdonság segíti az agyi kapcsolatok kialakulását és a kíváncsiság fenntartását.

A tanulmány szerint az ilyen jellegű játékélmények hosszú távon is hozzájárulhatnak a gyerekek tanulási képességeihez, és segíthetnek felkészíteni őket a későbbi élethelyzetekre. 

Vagyis a legjobb gyerekjáték néha tényleg az, ami elsőre nem is annak tűnik.

Az eredeti cikk a Daily Mail oldalán jelent meg.

