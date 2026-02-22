A szülők meglepődnének: nem a játékboltban kapható a legjobb gyerekjáték

Melyik a legjobb játék a gyermek számára? – Az Egyesült Államokban, az Arizonai Állami Egyetem kutatói olyan vizsgálat eredményeit ismertették, amelyek új megvilágításba helyezik a kisgyermekek játékát. A legjobb gyerekjáték ebben az értelmezésben nem feltétlenül egy drága, színes fejlesztőeszköz, hanem akár egy habverő vagy krumplinyomó is lehet, amely újszerű élményt kínál a gyerekek számára.
Legjobb gyerekjáték? Néha a legegyszerűbb tárgyak működnek
Delaney Witmer, a kutatás vezetője 32, két és négy év közötti gyermeket figyelt meg otthoni környezetben.
A szülőket arra kérték, hogy válasszanak egy biztonságos, de a gyermek számára ismeretlen tárgyat – ezek többnyire konyhai eszközök voltak, például habverő, teaszűrő, tölcsér vagy szűrőkanál.
A vizsgálat során a kutatók összehasonlították, hogyan játszanak a gyerekek ezekkel az újszerű tárgyakkal, illetve a jól ismert játékokkal, mint a babák, kisautók vagy műanyag ételek.
Az eredmények meglepőek voltak:
az ismeretlen tárgyakat átlagosan gyakrabban vették kézbe, és hosszabb ideig foglalkoztak velük egy-egy alkalommal.
Legjobb játék gyerekeknek – Miért kötik le jobban az ismeretlen tárgyak?
A szakember szerint az újdonság „megragadja” a gyerekek figyelmét, és segíti a figyelemváltást, vagyis azt a képességet, hogy egy új ingerre fókuszáljanak. A kutatás során az is megfigyelhető volt, hogy
az ismeretlen eszközökkel játszó gyerekek gyakrabban néztek a szülőkre,
mintha útmutatást keresnének – ez pedig fontos szerepet játszik a tanulásban és a szociális fejlődésben.
Mit tehetnek a szülők?
A kutató hangsúlyozta: nem arról van szó, hogy a hagyományos játékokat ki kellene dobni, hanem arról, hogy érdemes időnként új, biztonságos tárgyakat is bevezetni a játékba. Még ha csak néhány percre is, az újdonság segíti az agyi kapcsolatok kialakulását és a kíváncsiság fenntartását.
A tanulmány szerint az ilyen jellegű játékélmények hosszú távon is hozzájárulhatnak a gyerekek tanulási képességeihez, és segíthetnek felkészíteni őket a későbbi élethelyzetekre.
Vagyis a legjobb gyerekjáték néha tényleg az, ami elsőre nem is annak tűnik.
Az eredeti cikk a Daily Mail oldalán jelent meg.
Az Európai Unióban – felváltva a korábbi irányelvi szabályozást –, már rendeleti szinten határozzák meg a játékok biztonságosságára vonatkozó előírásokat, ezáltal valamennyi tagállamban azonos feltételek vonatkoznak majd ezekre a termékekre. Az erre vonatkozó szabályozás hatályba lépése a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása szerint már megtörtént, ugyanakkor néhány év alatt épül be a gyakorlatba. A gyerekjátékok kapcsán nagyobb lesz a biztonság.
Szülőként mindannyian azt szeretnénk, hogy gyermekeink boldogok, kiegyensúlyozottak legyenek, és leljék örömüket a játékban. Emellett persze arra is szeretnénk odafigyelni, hogy megfelelő ütemben fejlődjenek, így később az iskolában, majd a nagybetűs életben is jól teljesítsenek. A jó hír az, hogy gyakorlatilag minden játék tanít is valamit, ha tehát egy kicsit odafigyelünk, könnyen elősegíthetjük a gyerekek kognitív, érzelmi és fizikai fejlődését is. A kicsik agya olyan, mint a szivacs, és a játék közben szerzett élmények, készségek életre szóló alapokat teremthetnek – lássuk, hogyan segítenek ebben a legnépszerűbb játékok.