Húsz évig senki sem sejtette: döbbenetes titok derült ki az ártatlannak tűnő szomszédról

London, 2026. február – A londoni Westminster Magistrates’ Court döntése alapján kiadható az Egyesült Államoknak Daniel Andreas San Diego, aki 21 éven át volt szökésben robbantásos támadások miatt. A férfit 2024 novemberében fogták el Észak-Walesben.

Legkeresettebb terrorista: Michael J. Heimbach, az FBI Terrorelhárítási Osztályának igazgatóhelyettese bejelentette Daniel Andreas San Diego szélsőséges állatjogi aktivistát az FBI „Legkörözöttebb Terroristák Listájának” legújabb tagjaként 2009. április 21-én az FBI washingtoni központjában.

Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Legkeresettebb terrorista: bíróság engedélyezte a kiadatást

San Diego az FBI szerint 2003-ban több bombatámadást hajtott végre kaliforniai biotechnológiai és állattáplálkozási cégek ellen. Bár a robbantásokban senki nem sérült meg, az ügy komoly fenyegetést jelentett a közbiztonságra.

A gyanúsított 2009 óta szerepelt az FBI legkeresettebb terroristáinak listáján, elsőként a belföldi terroristák közül.

Daniel Andreas San Diego FBI által kiadott körözési plakátja

Fotó: FBI

Elfogás Walesben

A terrorista a Conwy-völgyben, Maenan közelében élt „Danny” néven, csendes, visszahúzódó életet folytatva. Elfogását a brit National Crime Agency hajtotta végre terrorelhárítók bevonásával.

A bíróság szerint nincs akadálya annak, hogy San Diegót az Egyesült Államokban állítsák bíróság elé. Bár a védelem még fellebbezhet, az ügy újabb példája annak, hogy a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetői évtizedek múltán sem kerülhetik el az igazságszolgáltatást.

A teljes cikk a Daily Mail oldalán található.

