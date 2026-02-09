Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy volt az arc, nagyobb lett a pofon: Macron most átlépett egy határt

Sport

Guardiola megdöbbentően reagált Szoboszlai piros lapjára

leguán

Extrém hideg Floridában: lehulló leguánokból lett vacsora

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Floridai extrém hideghulláma a héten nemcsak a fák alatt hagyta bénultan a helyi állatokat, hanem inspirálta a kreatív helyieket is. A leguánok megfagytak és szó szerint a földre pottyantak, s néhány bátor szakács úgy döntött, pizzát és tacót készít belőlük.
Link másolása
Vágólapra másolva!
leguánfloridatacopizza

Annyira hideg volt a héten Floridában, hogy a trópusi leguánok izmai leálltak, az állatok megfagytak és a fákról a földre potyogtak.

HOLLYWOOD, FLORIDA - FEBRUARY 02: (L-R) Blake Wilkins and Andrew Baron, who are Redline Iguana Removal trappers, unload cold-stunned as well as dead green iguanas from the back of a pickup truck after they collected them during a cold spell on February 02, 2026, in Hollywood, Florida. South Florida has seen back-to-back nights of overnight temperatures in the mid-thirties. The cold-blooded invasive species fall from trees when temperatures get too low. Blake Wilkins, a trapper for Redline Iguana Removal, said in the last two days, they have collected about 2500 iguanas, and he has never seen anything like it in his years of trapping. Joe Raedle/Getty Images/AFP (Photo by JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP), Sok leguán pusztult el a floridai hidegben a héten
Sok leguán pusztult el a floridai hidegben a héten
Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ezt a különös helyzetet meglovagolta a North Palm Beach-i Bucks Coal Fired Pizza elkészítette az első iguánás pizzát. Az Everglades pizzához tésztát, olívaolajat, sajtot, bacont, szarvas- és iguánahúst használt. 

A helyi influenszer, Ryan Izquierdo szerint a leguán íze a békacombhoz hasonlít, egy kicsit édeskés, nehezen leírható. 

Vicente Dibripo, az üzlet vezetője a USA Today-nek elmondta, hogy remélik, a pizza hamarosan felkerülhet az étlapra.

Főzték és sütötték a leguánhúst

Mások tacót készítettek: Gray Davis a TikTokon hárommillió megtekintést elérő videójában mutatta, hogyan főzte és sütötte az iguánahúst, majd avokádós, tojásos, lime-os szószban tálalta. 

„Ez a Florida-man taco: ha nem tudod legyőzni őket, edd meg” 

– mondta nevetve a videójában Davis. A Florida Fish and Wildlife Conservation Commission engedélyezte a leguánok gyűjtését, majd humánus elpusztítást vagy felhasználást. Nincs jogi akadálya, hogy az elpusztult trópusi állatokat fogyasszák az Egyesült Államokban, de hangsúlyozták, csak saját felelősségre.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!