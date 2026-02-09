Extrém hideg Floridában: lehulló leguánokból lett vacsora

Annyira hideg volt a héten Floridában, hogy a trópusi leguánok izmai leálltak, az állatok megfagytak és a fákról a földre potyogtak.

Sok leguán pusztult el a floridai hidegben a héten

Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ezt a különös helyzetet meglovagolta a North Palm Beach-i Bucks Coal Fired Pizza elkészítette az első iguánás pizzát. Az Everglades pizzához tésztát, olívaolajat, sajtot, bacont, szarvas- és iguánahúst használt.

A helyi influenszer, Ryan Izquierdo szerint a leguán íze a békacombhoz hasonlít, egy kicsit édeskés, nehezen leírható.

Vicente Dibripo, az üzlet vezetője a USA Today-nek elmondta, hogy remélik, a pizza hamarosan felkerülhet az étlapra.

Főzték és sütötték a leguánhúst

Mások tacót készítettek: Gray Davis a TikTokon hárommillió megtekintést elérő videójában mutatta, hogyan főzte és sütötte az iguánahúst, majd avokádós, tojásos, lime-os szószban tálalta.

„Ez a Florida-man taco: ha nem tudod legyőzni őket, edd meg”

– mondta nevetve a videójában Davis. A Florida Fish and Wildlife Conservation Commission engedélyezte a leguánok gyűjtését, majd humánus elpusztítást vagy felhasználást. Nincs jogi akadálya, hogy az elpusztult trópusi állatokat fogyasszák az Egyesült Államokban, de hangsúlyozták, csak saját felelősségre.



