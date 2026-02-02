Extrém hideg sújtja Amerikát – leguánok potyogtak az égből

A leguánok megjelenése Floridában régóta ismert jelenség, ám a mostani hideg időjárás új szintre emelte a problémát. A leguáninvázió miatt a városok fáin és parkjaiban élő állatok a hirtelen lehűlés hatására mozgásképtelenné váltak, így sok helyen szó szerint ellepték az utcákat. A lefagyott leguánok látványa egyszerre váltott ki megdöbbenést és gyors hatósági intézkedéseket – tájékoztat a New York Post.
Mi történik a leguánokkal hideg időben?
A leguánok hidegvérű állatok, ezért testhőmérsékletük a környezethez igazodik. Amikor a hőmérséklet hirtelen csökken, lelassul az anyagcseréjük, izmaik elernyednek, és átmenetileg teljesen mozgásképtelenné válhatnak.
Miért potyognak a leguánok a fákról?
A hideg hatására a fákon pihenő leguánok elveszítik kapaszkodóképességüket. Ilyenkor egyszerűen elengedik az ágakat, és a földre zuhannak, mintha elájultak volna.
Mit tehetnek a floridaiak a lefagyott leguánokkal?
A hatóságok ideiglenes gyűjtőpontokat jelöltek ki, ahol a lefagyott leguánokat humánusan kezelik. A lakosok választhatnak: értesítik az illetékes szerveket, vagy biztonságos helyre teszik az állatot, ahol felmelegedhet.
Veszélyesek-e a lefagyott leguánok az emberekre?
A mozgásképtelen leguánok nem jelentenek közvetlen veszélyt, ám ahogy felmelegszenek, hirtelen magukhoz térhetnek. Ezért a szakértők óvatosságra intenek, és azt tanácsolják, hogy a kezelést inkább szakemberek végezzék.
Ilyet is ritkán látni: egy leguán zavarta meg a teniszmeccset – videó
A miami tenisztorna első fordulójában Elena-Gabriela Ruse és Polina Kugyermetova meccsét egy leguán zavarta meg, a hüllőt végül egy esernyővel sikerült letessékelni a pályáról.
Bombaciklon és hóvihar bénítja az országot, hidegfront tarolja le az Egyesült Államokat
Az Atlanti-óceán felől érkező erős téli vihar vasárnap rendkívüli körülményeket okozott az Egyesült Államok keleti felén. A hidegrekord több államban is megdőlt, miközben hó, fagy és viharos szél nehezítette a mindennapokat.