Extrém hideg sújtja Amerikát – leguánok potyogtak az égből

Szokatlan hideghullám bénította meg Florida élővilágát, és a következmények sokkolóak. A leguánok tömegesen dermedtek le, majd szó szerint potyogni kezdtek a fákról, ami példátlan helyzetet teremtett az államban.
leguánfagyFlorida

A leguánok megjelenése Floridában régóta ismert jelenség, ám a mostani hideg időjárás új szintre emelte a problémát. A leguáninvázió miatt a városok fáin és parkjaiban élő állatok a hirtelen lehűlés hatására mozgásképtelenné váltak, így sok helyen szó szerint ellepték az utcákat. A lefagyott leguánok látványa egyszerre váltott ki megdöbbenést és gyors hatósági intézkedéseket – tájékoztat a New York Post.

leguánok
Leguánok potyognak a fákról Florida városaiban (illusztráció)
Fotó: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mi történik a leguánokkal hideg időben?

A leguánok hidegvérű állatok, ezért testhőmérsékletük a környezethez igazodik. Amikor a hőmérséklet hirtelen csökken, lelassul az anyagcseréjük, izmaik elernyednek, és átmenetileg teljesen mozgásképtelenné válhatnak.

Miért potyognak a leguánok a fákról?

A hideg hatására a fákon pihenő leguánok elveszítik kapaszkodóképességüket. Ilyenkor egyszerűen elengedik az ágakat, és a földre zuhannak, mintha elájultak volna.

Mit tehetnek a floridaiak a lefagyott leguánokkal?

A hatóságok ideiglenes gyűjtőpontokat jelöltek ki, ahol a lefagyott leguánokat humánusan kezelik. A lakosok választhatnak: értesítik az illetékes szerveket, vagy biztonságos helyre teszik az állatot, ahol felmelegedhet.

Veszélyesek-e a lefagyott leguánok az emberekre?

A mozgásképtelen leguánok nem jelentenek közvetlen veszélyt, ám ahogy felmelegszenek, hirtelen magukhoz térhetnek. Ezért a szakértők óvatosságra intenek, és azt tanácsolják, hogy a kezelést inkább szakemberek végezzék.

Ilyet is ritkán látni: egy leguán zavarta meg a teniszmeccset – videó

A miami tenisztorna első fordulójában Elena-Gabriela Ruse és Polina Kugyermetova meccsét egy leguán zavarta meg, a hüllőt végül egy esernyővel sikerült letessékelni a pályáról.

Bombaciklon és hóvihar bénítja az országot, hidegfront tarolja le az Egyesült Államokat

Az Atlanti-óceán felől érkező erős téli vihar vasárnap rendkívüli körülményeket okozott az Egyesült Államok keleti felén. A hidegrekord több államban is megdőlt, miközben hó, fagy és viharos szél nehezítette a mindennapokat.

 

