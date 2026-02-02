Extrém hideg sújtja Amerikát – leguánok potyogtak az égből

A leguánok megjelenése Floridában régóta ismert jelenség, ám a mostani hideg időjárás új szintre emelte a problémát. A leguáninvázió miatt a városok fáin és parkjaiban élő állatok a hirtelen lehűlés hatására mozgásképtelenné váltak, így sok helyen szó szerint ellepték az utcákat. A lefagyott leguánok látványa egyszerre váltott ki megdöbbenést és gyors hatósági intézkedéseket – tájékoztat a New York Post.

Leguánok potyognak a fákról Florida városaiban (illusztráció)

Fotó: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mi történik a leguánokkal hideg időben?

A leguánok hidegvérű állatok, ezért testhőmérsékletük a környezethez igazodik. Amikor a hőmérséklet hirtelen csökken, lelassul az anyagcseréjük, izmaik elernyednek, és átmenetileg teljesen mozgásképtelenné válhatnak.

Miért potyognak a leguánok a fákról?

A hideg hatására a fákon pihenő leguánok elveszítik kapaszkodóképességüket. Ilyenkor egyszerűen elengedik az ágakat, és a földre zuhannak, mintha elájultak volna.

This is wild… PILES of iguanas paralyzed from the cold snap in South Florida where it reached the low 30! Groups are out humanely euthanizing them since they are invasive and harmful to the environment.



📹: Isabella Martin pic.twitter.com/ALb3jVbfoz — Robert Travel TV (@RobertTravelTV) February 1, 2026

Mit tehetnek a floridaiak a lefagyott leguánokkal?

A hatóságok ideiglenes gyűjtőpontokat jelöltek ki, ahol a lefagyott leguánokat humánusan kezelik. A lakosok választhatnak: értesítik az illetékes szerveket, vagy biztonságos helyre teszik az állatot, ahol felmelegedhet.

Veszélyesek-e a lefagyott leguánok az emberekre?

A mozgásképtelen leguánok nem jelentenek közvetlen veszélyt, ám ahogy felmelegszenek, hirtelen magukhoz térhetnek. Ezért a szakértők óvatosságra intenek, és azt tanácsolják, hogy a kezelést inkább szakemberek végezzék.

