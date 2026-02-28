Mindenki elámult, amikor kiderült, mit talált a homokba temetve egy család

Hírlevél
Egy család véletlenül 20 millió éves bálnacsontokra bukkant Ausztráliában egy strandon. A különleges leletet most a tudósok vizsgálják, hogy többet megtudjanak a bálna evolúciójáról.
leletbálna leletAusztráliafosszíliarégészet

Egy 20 millió éves bálna leletét tárták fel a Viktória állambeli Ocean Grove strandon, miután tavaly egy család véletlenül bukkant rá a leletre – írja a DailyMail

Egy 20 millió éves bálna leletét tárták fel a Viktória állambeli Ocean Grove strandon. (A kép illusztráció.)
Egy 20 millió éves bálna leletét tárták fel a Viktória állambeli Ocean Grove strandon. (A kép illusztráció.)
Fotó: BASTIAAN SLABBERS / NurPhoto

A több mint egy tonnás fosszíliát decemberben találta meg Kristina Davidson, egy Queenslandből érkező nyaraló, aki észrevette, hogy csontok állnak ki a homokból. 

Gyakorlatilag rátaláltunk… próbáltuk kiásni, megnézni és lefotózni

– mondta Davidson. 

A rendkívüli leletet mintegy 20 szakember ásta ki a homokból nehézgépek segítségével. 

A lelet az egyik legnagyobb bálnafosszília, amit Ausztráliában találtak. 

Erich Fitzgerald, a Viktória Múzeum vezető paleontológusa elmondta, hogy nem sokkal karácsony előtt kapta az értesítést a félig a homokba temetett fosszíliáról. 

„Minden fosszíliának megvan a maga egyedi jelentősége. Ritka, hogy egy csontváz ennyi összekapcsolt csonttal előkerüljön” – mondta. 

A szakember szerint az ilyen, 21–23 millió évvel ezelőtti leletek világszerte rendkívül ritkák, és segíthetnek a tudósoknak jobban megérteni az evolúció egy kulcsfontosságú szakaszát. 

