Mindenki elámult, amikor kiderült, mit talált a homokba temetve egy család

Egy 20 millió éves bálna leletét tárták fel a Viktória állambeli Ocean Grove strandon, miután tavaly egy család véletlenül bukkant rá a leletre – írja a DailyMail.
A több mint egy tonnás fosszíliát decemberben találta meg Kristina Davidson, egy Queenslandből érkező nyaraló, aki észrevette, hogy csontok állnak ki a homokból.
Gyakorlatilag rátaláltunk… próbáltuk kiásni, megnézni és lefotózni
– mondta Davidson.
A rendkívüli leletet mintegy 20 szakember ásta ki a homokból nehézgépek segítségével.
A lelet az egyik legnagyobb bálnafosszília, amit Ausztráliában találtak.
Erich Fitzgerald, a Viktória Múzeum vezető paleontológusa elmondta, hogy nem sokkal karácsony előtt kapta az értesítést a félig a homokba temetett fosszíliáról.
„Minden fosszíliának megvan a maga egyedi jelentősége. Ritka, hogy egy csontváz ennyi összekapcsolt csonttal előkerüljön” – mondta.
A szakember szerint az ilyen, 21–23 millió évvel ezelőtti leletek világszerte rendkívül ritkák, és segíthetnek a tudósoknak jobban megérteni az evolúció egy kulcsfontosságú szakaszát.
40 ezer éves titok: hihetetlen, miről árulkodik az őskori lelet
Az írás eredete régóta foglalkoztatja a kutatókat, de most egy 40 000 éves németországi lelet új megvilágításba helyezheti a kérdést. A délnyugat-Németország barlangjaiban talált tárgyakon olyan jelsorozatokat azonosítottak, amelyek az írás korai előzményére utalhatnak.
Szenzációs felfedezés: több ezer éves kincset találtak
Különleges régészeti felfedezésről számoltak be Walesben. A római korból származó lelet két ólomrúd, amelyeket fémdetektorosok találtak Nyugat-Walesben. A szakemberek szerint ilyen típusú kincsre eddig nem volt példa a térségben.