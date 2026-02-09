Újabb lengyel légtérsértés – fokozódhat a feszültség!

A lengyel légtérsértés kapcsán a hadsereg műveleti parancsnoksága közölte, hogy a behatoló légi objektumok nem jelentettek közvetlen veszélyt sem a polgári légi közlekedésre, sem a lakosságra, ugyanakkor a háttérben komoly nemzetbiztonsági aggályok merültek fel.

Lengyel légtérsértés – visszatérő incidensek Fehéroroszország felől

A lengyel hadsereg műveleti parancsnoksága szerint a légi objektumokat a katonai rádiólokációs és felderítő rendszerek az észlelést követően azonnal nyomon követték. A közlés hangsúlyozta: a helyzet végig ellenőrzés alatt állt, és semmilyen ponton nem volt szükség rendkívüli intézkedésekre vagy a polgári légi forgalom korlátozására. A lengyel légtérsértés így ezúttal nem járt közvetlen következményekkel, ám a hatóságok nem kezelik félvállról az ügyet.

A katonai vezetés nem közölte, pontosan honnan érkeztek a léggömb jellegű tárgyak, ugyanakkor emlékeztettek arra, hogy az elmúlt hetekben több hasonló incidens is történt a keleti határ térségében.

Január végén és február elején a lengyel hatóságok több alkalommal számoltak be Fehéroroszország irányából érkező légtérsértésekről, amelyek mögött feltehetően csempésztevékenység állt.

Csempészléggömbök vagy tudatos provokáció?

A lengyel határőrség korábbi tájékoztatása szerint a léggömbök egy része cigarettacsempészethez köthető. A módszer lényege, hogy a ballonok segítségével nagy mennyiségű, adózatlan dohányárut juttatnak át a határon, miközben minimalizálják a lebukás esélyét. A lengyel légtérsértés azonban ennél összetettebb problémát vet fel, mivel a légi objektumok rendszeresen katonai érzékelési zónákon haladnak át.

A Rzeczpospolita című lengyel napilap adatai szerint tavaly csaknem 200 alkalommal kellett beavatkoznia a határőrségnek a léggömbök leszállási helyszínén.

Ezekben az ügyekben összesen 29 személyt vettek őrizetbe, akik között lengyel, fehérorosz, litván és ukrán állampolgárok is voltak. A gyanúsítottak ellen nemcsak csempészet, hanem nemzetbiztonsági jogszabályok megsértése miatt is eljárás indult.

A lengyel hatóságok különösen szigorúan kezelik az ilyen eseteket, mivel a vonatkozó jogszabályok az Ukrajnával szembeni orosz agresszió támogatásának megakadályozását célzó különleges intézkedések megsértését is megállapíthatják.

Ez akár három évnél hosszabb szabadságvesztéssel, valamint többéves schengeni kitiltással is járhat.

A lengyel légtérsértés ezért már messze nem pusztán rendészeti kérdés, hanem geopolitikai és biztonságpolitikai ügy is, amelyre Varsó kiemelt figyelmet fordít. A hatóságok szerint minden egyes eset hozzájárul ahhoz, hogy pontosabb képet kapjanak az alkalmazott módszerekről és a háttérben álló szereplőkről.