Leslie Nielsen

Hat meglepő tény Leslie Nielsenről, amit a filmjeiből sosem tudott meg

39 perce
Olvasási idő: 9 perc
1926. február 11-én született egy színész, aki alapjaiban formálta át a filmes paródia műfaját. Leslie Nielsen pályája különleges ívet járt be: a komoly drámai szerepektől jutott el a világhírű vígjátékokig. Filmjei ma is bizonyítják, hogy az igazán jó humor nem korhoz kötött.
Leslie Nielsenszínészévforduló

Magyarországon Leslie Nielsent leginkább ősz hajú, rezzenéstelen arcú vígjátéksztárként ismerjük, aki a legnagyobb képtelenségeket is halálos komolysággal adta elő. Kevesen tudják azonban, hogy hosszú és kanyargós út vezetett odáig, míg a 80-as és 90-es évek egyik legnagyobb nevettetőjévé vált. 

Leslie Nielsen
Leslie Nielsen Frank Drebin hadnagyként a Csupasz pisztoly című film egyik jelenetében
Fotó: PARAMOUNT PICTURES / Collection ChristopheL via AFP

6 meglepő tény Leslie Nielsenről

1. Rádiós lemezlovasként kezdte

Leslie Nielsen Kanadában született, és fiatalon még egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy a filmvilágban köt ki. Mielőtt a színészet felé fordult volna, Calgary városában dolgozott egy rádióállomásnál, ahol egyszerre több feladatot is ellátott: technikusként, bemondóként és lemezlovasként is tevékenykedett - írja a Mental Floss.

Ez az időszak fontos alapot adott számára: megtanulta, hogyan kell pontosan időzíteni a megszólalásokat, hogyan kell hangsúllyal, tempóval és szünetekkel dolgozni.

 Bár akkor még nem sejtette, ez a rutin később kulcsszerepet játszott abban, hogy filmszerepeiben is rendkívül fegyelmezett, „száraz” előadásmódot tudjon hozni, ami később a védjegyévé vált.

2. Három évtizedig komoly, drámai színész volt

Ma már szinte lehetetlen elképzelni, de Leslie Nielsen karrierje első harminc évében nem vígjátékosként, hanem klasszikus drámai színészként dolgozott. 

Az 1950-es évektől kezdve katonákat, rendőröket, hősöket és tekintélyt parancsoló férfialakokat formált meg, főként televíziós sorozatokban és komoly hangvételű filmekben.

Soha nem tartották humoros figurának, sőt, a szakma sokáig „megbízható, de jellegtelen” karakterszínészként tekintett rá. A komédia csak jóval később találta meg, ám amikor megtörtént a fordulat, éppen ez a hosszú drámai múlt tette őt tökéletessé a paródiák világában. Saját bevallása szerint a humorban végre azt érezte, hogy valóban önmaga lehet.

