Intim pillanatot rögzített a kamera – Lewis Hamilton és Kim Kardashian lebukott

Lewis Hamilton neve ismét a címlapokra került, miután a Forma–1-es világbajnokot Kim Kardashiannal együtt látták a Super Bowlon. A sztárpár közös megjelenése nemcsak a sportesemény miatt keltett figyelmet, hanem azért is, mert testbeszéd- és szájról olvasó szakértők szerint a kapcsolatuk jóval több lehet barátságnál. A Super Bowl lelátóján zajló jelenetek új megvilágításba helyezték a korábban visszafogott nyilvánosság előtt zajló viszonyukat - írja a Daily Mail.
Lewis Hamilton és Kim Kardashian együtt vannak?
A hivatalos megerősítés továbbra is hiányzik, azonban a Super Bowlon mutatott közvetlen viselkedésük és a közös utazások arra utalnak, hogy kapcsolatuk túlmutat egy egyszerű barátságon. Több forrás szerint egyre közelebb kerültek egymáshoz.
Mi történt Lewis Hamilton és Kim Kardashian között a Super Bowlon?
A kamerák egy bensőséges beszélgetést rögzítettek, amely során Lewis Hamilton Kim Kardashianhez hajolva magyarázott valamit, miközben a realitysztár láthatóan zavarba jött. A jelenet komoly találgatásokat indított el.
Lewis Hamilton és Kim Kardashian kapcsolata mikor kezdődött?
Ismeretségük évekre nyúlik vissza, közös eseményeken és baráti társaságban is többször feltűntek már együtt. A romantikus kapcsolat gyanúja azonban csak az elmúlt hónapokban erősödött fel, különösen a közös utazások után.
Lewis Hamilton bemutatja Kim Kardashiant az anyjának?
Egy szájról olvasó szakértő szerint a pilóta arra utalt, hogy édesanyja szeretne találkozni Kim Kardashiannal. Ez sokak szerint fontos mérföldkő lehet, mivel Lewis Hamilton ritkán enged betekintést a családi életébe.
Lewis Hamilton az utóbbi években tudatosan óvja magánéletét, ugyanakkor egyre több jele van annak, hogy a pályán kívüli kapcsolatok nagyobb szerepet kapnak az életében. A Super Bowlon látott jelenet ezt az új korszakot erősítheti meg.
Kim Kardashian testét csak egy darab csipke tartotta egyben – perzselően szexi képek
Újabb látványos megjelenéssel került a címlapokra a világhírű realitysztár. Kim Kardashian áttetsző csipkebodyban villantotta meg alakját, miután kiderült, hogy három nap alatt három randit is eltöltött Lewis Hamiltonnal.
Szenzáció a sztárvilágban: Lewis Hamilton és Kim Kardashian titokban randiztak
A hétszeres brit Forma–1-es legenda, Lewis Hamilton és az amerikai realitysztár, Kim Kardashian egyre közelebb kerülnek egymáshoz. A két híresség egy luxus hétvégét töltött együtt az angliai Cotswoldsben, távol a nyilvánosságtól.