Intim pillanatot rögzített a kamera – Lewis Hamilton és Kim Kardashian lebukott

Lewis Hamilton neve ismét a címlapokra került, miután a Forma–1-es világbajnokot Kim Kardashiannal együtt látták a Super Bowlon. A sztárpár közös megjelenése nemcsak a sportesemény miatt keltett figyelmet, hanem azért is, mert testbeszéd- és szájról olvasó szakértők szerint a kapcsolatuk jóval több lehet barátságnál. A Super Bowl lelátóján zajló jelenetek új megvilágításba helyezték a korábban visszafogott nyilvánosság előtt zajló viszonyukat - írja a Daily Mail.

Lewis Hamilton és Kim Kardashian luxushétvégét töltöttek együtt

Fotó: AFP Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Lewis Hamilton és Kim Kardashian együtt vannak?

A hivatalos megerősítés továbbra is hiányzik, azonban a Super Bowlon mutatott közvetlen viselkedésük és a közös utazások arra utalnak, hogy kapcsolatuk túlmutat egy egyszerű barátságon. Több forrás szerint egyre közelebb kerültek egymáshoz.

Mi történt Lewis Hamilton és Kim Kardashian között a Super Bowlon?

A kamerák egy bensőséges beszélgetést rögzítettek, amely során Lewis Hamilton Kim Kardashianhez hajolva magyarázott valamit, miközben a realitysztár láthatóan zavarba jött. A jelenet komoly találgatásokat indított el.

Lewis Hamilton és Kim Kardashian kapcsolata mikor kezdődött?

Ismeretségük évekre nyúlik vissza, közös eseményeken és baráti társaságban is többször feltűntek már együtt. A romantikus kapcsolat gyanúja azonban csak az elmúlt hónapokban erősödött fel, különösen a közös utazások után.

Lewis Hamilton bemutatja Kim Kardashiant az anyjának?

Egy szájról olvasó szakértő szerint a pilóta arra utalt, hogy édesanyja szeretne találkozni Kim Kardashiannal. Ez sokak szerint fontos mérföldkő lehet, mivel Lewis Hamilton ritkán enged betekintést a családi életébe.

Lewis Hamilton az utóbbi években tudatosan óvja magánéletét, ugyanakkor egyre több jele van annak, hogy a pályán kívüli kapcsolatok nagyobb szerepet kapnak az életében. A Super Bowlon látott jelenet ezt az új korszakot erősítheti meg.

