Lövöldözés közben zuhant le egy rendőrségi helikopter – videó

A hatóságok közlése szerint 2026. február 4-én este egy rendőrségi helikopter zuhant le Flagstaff térségében, nem messze attól a helyszíntől, ahol egy fegyveres incidens miatt indult nagyszabású rendőri akció. A gyanúsítottat időközben elfogták – közölte a CBS News.

Éjszakai dráma Arizonában: lezuhant helikopter és lövöldözés a helyszínen

Arizonai lövöldözés és lezuhant helikopter

A környéken élők szerint az események rendkívül gyorsan eszkalálódtak. Egy helyi lakos, Amanda Brewer elmondása alapján az első lövések este fél kilenc körül dördültek el, majd rövid időn belül további fegyverropogást hallott. A rendőrök perceken belül a helyszínre érkeztek, de a lövések száma később elérhette akár a 15–20-at is.

Brewer szerint este 10 óra után hallotta meg a helikopter hangját a háza felett, majd nem sokkal később következett a tragédia.

Hallani lehetett a rotorlapátokat, aztán egy hatalmas csattanás jött – az egész ház megremegett

– mondta.

Tűz keletkezett a lezuhanás után

A beszámolók szerint a helikopter lezuhanása után jelentős tűz ütött ki az egyik erdős területen, miközben további lövések is hallatszottak. Az Arizona Department of Public Safety megerősítette, hogy az egyik helikopterük érintett a balesetben.

Egyelőre nem közöltek hivatalos információt arról, hányan tartózkodtak a fedélzeten, illetve milyen állapotban vannak az érintettek.

Zárlatot rendeltek el

A Flagstaff Police Department a történtek után

kijárási tilalomra szólította fel az egyik városrészt, amelyet a közösségi médiában tettek közzé körülbelül 22:15-kor.

A rendőrség egyelőre nem árulta el, mi vezetett a lövöldözéshez, és a gyanúsított állapotáról sem adtak tájékoztatást.

Az ügyben több hatóság is nyomoz, a lezuhant helikopter körülményeit pedig külön vizsgálják. A bűnügyi események pontos sorrendjének feltárása még folyamatban van.

