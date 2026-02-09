Döbbenetes videón, ahogy összedől egy lakóépület – többen meghaltak!

A libanoni házomlás vasárnap történt a Tripoli egyik legsűrűbben lakott negyedében, ahol két, egymás mellett álló lakóépület omlott össze. Imad Hreissz, a libanoni polgári védelem főigazgatója közölte, hogy a mentési munkálatokat lezárták, miután nyolc embert élve sikerült kimenteni a romok alól, további tizenöt személy azonban életét vesztette.

Összedőlt lakóépületek romjai a libanoni Tripoliban, ahol a libanoni házomlás több ember életét követelte Fotó: ANWAR AMRO / AFP

Libanoni házomlás: nem tudni, vannak-e még eltűntek, életveszélyes állapotban az épületek

A városi tanács vezetője, Abdel Hamid Karime nem tudta megerősíteni, hogy vannak-e még eltűntek, ugyanakkor korábban arról számoltak be, hogy az érintett két épületben összesen 22 ember élt.

🔴 INFO - #Liban : Un immeuble d’habitation s’est effondré à #Tripoli, dans le nord du pays. Un nombre indéterminé de personnes serait piégé sous les décombres, tandis que les secours sont en cours d’intervention. pic.twitter.com/JGgyvduYjC — FranceNews24 (@FranceNews24) February 8, 2026

Az országban rengeteg lakóház van rendkívül rossz állapotban, sokukat a polgárháború éveiben (1975–1990) építették fel megfelelő engedély és műszaki ellenőrzés nélkül. Gyakori az is, hogy a már meglévő épületekre illegálisan további emeleteket húznak fel, ami jelentősen növeli az omlásveszélyt.

Karime hangsúlyozta: a probléma kezelése meghaladja az önkormányzat és a helyi lakosok lehetőségeit. A libanoni házomlás után ismét felszólította a kormányt, hogy országos szinten avatkozzon be, és kezdjen átfogó vizsgálatot az épületek állapotáról. A hatóságok ideiglenes szükségszállásokat biztosítanak a fedél nélkül maradt családoknak.

Nemzetközi jogvédő szervezetek már 2024-ben felszólították a bejrúti vezetést egy országos épületbiztonsági felmérésre. A libanoni házomlás Tripoliban különösen drámai, mivel a 2023 februárjában történt török–szíriai földrengés óta emberek ezrei élnek „nem biztonságos épületekben”. Jogvédők szerint azonban sok ház állapota már a földrengés előtt is katasztrofális volt a karbantartás teljes hiánya miatt – számolt be az MTI.

