Meghibásodott lift miatt halt meg egy 81 éves férfi

A jeges tető azonban végzetes csapdává vált, és a férfi soha nem ért el a laksáig. A környéken mindenki arról beszél, hogy a lift körüli káosz már régóta borítékolta a bajt – írja a New Yorks Post.

A lift már egy jó ideje működésképtelen volt.

Fotó: Unsplash

Halálos kerülőt tett egy meghibásodott lift miatt

A szomszédok szerint a felső emeleteken élők rendszeresen a tetőn keltek át, mert így gyorsabb volt, mint a lépcsőzés. Normál időben ez senkinek nem tűnt veszélyesnek, ám a hetek óta tartó fagy mindent csúszós jégpáncéllá változtatott.

Az idős férfit szombat délelőtt találták meg eszméletlenül a tetőn, miután órákon át senki sem vette észre.

A férfi korábban egy másik lépcsőházban még feljutott a működő felvonóval, majd gyalog indult tovább a szabad ég alatt. A lakóövezet vezetése és karbantartói részvétüket nyilvánították ki, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy tilos a tetőre menni. A lakók szerint viszont nincs riasztó, nincs zár, és az éjszakai ellenőrzés is inkább csak papíron létezik.

A városi adatok alapján ugyan nincs nyitott szabálysértés, de

az épület miatt évtizedek óta záporoznak a panaszok.

Több bejelentés is arról szól, hogy az idősek számára a meghibásodások ellehetetlenítik a mindennapokat, most pedig emberéletet is követeltek.

