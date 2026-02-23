Órákra rekedtek a liftben az emberek Tokió legmagasabb tornyában

Az MTI tájékoztatása: Tokióban, 2026. február 23-án, vasárnap éjszaka állt le hirtelen a Tokyo Skytree egyik liftje, amely a 350 méteres magasságban található kilátóból tartott lefelé. A liftben rekedt emberek összesen húszan voltak, a kabin mintegy 30 méteres magasságban állt meg, és az utasok csaknem öt órán keresztül nem tudtak kiszabadulni.

Liftben rekedt emberek Tokióban: öt órán át tartott a mentés a Tokyo Skytree tornyában

Fotó: KAZUHIRO NOGI / AFP

Öt órán keresztül mentették a liftben rekedt embereket

A létesítmény üzemeltetőjének tájékoztatása szerint a mentőakció rendkívül összetett volt. A hatóságok a meghibásodott lift mellé egy másik kabint állítottak az oldalsó aknában, majd a vészkijáratokat kinyitva egy acélpalló segítségével biztosították az átkelést az utasok számára.

A mentés végül hajnali 2 órakor fejeződött be, minden utast biztonságban kimentettek. A rendőrség megerősítette, hogy senki nem sérült meg, orvosi ellátásra nem volt szükség.

Tokió legmagasabb adótornya, a Tokyo Skytree

Fotó: RYO AOKI / Yomiuri / AFP

Tokyo Skytree liftjeit azonnal ellenőrizték

Az eset miatt a Tokyo Skytree összes liftjét mintegy egy órára leállították, hogy ellenőrizzék azok biztonságos működését.

Ez idő alatt körülbelül 1200 látogató nem tudta elhagyni a kilátót és a torony egyéb szintjeit.

Az üzemeltető közlése szerint az adótornyot keddig zárva tartják, amíg elvégzik a szükséges műszaki és biztonsági vizsgálatokat.

További tartalmak:

Egy ártatlannak tűnő születésnapi szállítás pillanatok alatt rémálommá vált egy mumbai társasházban. A robbanás akkor következett be, amikor hidrogénnel töltött lufik felrobbantak egy zárt liftben, és három embert pillanatokra lángba borítottak.

Megrázó tragédia történt Brooklynban. Az egyik társasházban egy idős férfi egy hétköznapi kerülőút miatt vesztette életét. A 81 éves lakót egy meghibásodott lift kényszerítette arra, hogy a háztetőn átvágva jusson haza a megrakott bevásárlókosarával.