Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy pácban van Zelenszkij, ebből hogy mászik ki, azt még ő se tudja

Olvasta?

Itt az újabb tiszás politikus, aki milliókat keres a háborún

lift

Órákra rekedtek a liftben az emberek Tokió legmagasabb tornyában

26 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hosszú órákra liftben rekedt embereket kellett kimenteni Tokió egyik legismertebb látványosságánál vasárnap éjjel. A liftben rekedt emberek között gyerekek is voltak, sérülés azonban nem történt – közölték a japán hatóságok.
Link másolása
Vágólapra másolva!
liftTokióTokyo Skytreadótorony

Az MTI tájékoztatása: Tokióban, 2026. február 23-án, vasárnap éjszaka állt le hirtelen a Tokyo Skytree egyik liftje, amely a 350 méteres magasságban található kilátóból tartott lefelé. A liftben rekedt emberek összesen húszan voltak, a kabin mintegy 30 méteres magasságban állt meg, és az utasok csaknem öt órán keresztül nem tudtak kiszabadulni.

Liftben rekedt emberek Tokióban - The Tokyo Skytree (top C) is seen past a cluster of high-rise buildings in Tokyo's business district on December 8, 2025. (Photo by Kazuhiro NOGI / AFP)
Liftben rekedt emberek Tokióban: öt órán át tartott a mentés a Tokyo Skytree tornyában
Fotó: KAZUHIRO NOGI / AFP

Öt órán keresztül mentették a liftben rekedt embereket

A létesítmény üzemeltetőjének tájékoztatása szerint a mentőakció rendkívül összetett volt. A hatóságok a meghibásodott lift mellé egy másik kabint állítottak az oldalsó aknában, majd a vészkijáratokat kinyitva egy acélpalló segítségével biztosították az átkelést az utasok számára.

A mentés végül hajnali 2 órakor fejeződött be, minden utast biztonságban kimentettek. A rendőrség megerősítette, hogy senki nem sérült meg, orvosi ellátásra nem volt szükség.

Tokió legmagasabb adótornya, a Tokyo Skytree - Tokyo Skytree, illuminated for the opening of the Tokyo 2025 Deaflympics, is seen in Sumida Ward, Tokyo, on November 15, 2025. Tokyo Skytree was built as the world's tallest freestanding broadcasting tower and features an observation deck offering expansive views. Standing at 634 meters, it provides a stunning view. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Ryo Aoki / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Tokió legmagasabb adótornya, a Tokyo Skytree
Fotó: RYO AOKI / Yomiuri / AFP

Tokyo Skytree liftjeit azonnal ellenőrizték

Az eset miatt a Tokyo Skytree összes liftjét mintegy egy órára leállították, hogy ellenőrizzék azok biztonságos működését. 

Ez idő alatt körülbelül 1200 látogató nem tudta elhagyni a kilátót és a torony egyéb szintjeit. 

Az üzemeltető közlése szerint az adótornyot keddig zárva tartják, amíg elvégzik a szükséges műszaki és biztonsági vizsgálatokat.

További tartalmak:

Robbanás a liftben – pillanatok alatt lett pokol a lufik miatt

Egy ártatlannak tűnő születésnapi szállítás pillanatok alatt rémálommá vált egy mumbai társasházban. A robbanás akkor következett be, amikor hidrogénnel töltött lufik felrobbantak egy zárt liftben, és három embert pillanatokra lángba borítottak.

Meghibásodott lift miatt halt meg egy 81 éves férfi

Megrázó tragédia történt Brooklynban. Az egyik társasházban egy idős férfi egy hétköznapi kerülőút miatt vesztette életét. A 81 éves lakót egy meghibásodott lift kényszerítette arra, hogy a háztetőn átvágva jusson haza a megrakott bevásárlókosarával.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!