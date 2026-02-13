Hírlevél
Liz Hurley

Liz Hurley 60 évesen is bombázó – a rajongók nem hisznek a szemüknek

24 perce
Olvasási idő: 5 perc
Elképesztő formában ünnepli a hatvanat a világsztár. Liz Hurley egy apró korallszínű bikiniben pózolt a Maldív-szigeteken, a rajongók pedig nem győznek csodálkozni: szerintük „nem öregszik”.
Liz HurleyBilly Ray Cyrusszexi képek

2026. február 11-én Liz Hurley egy korábbi, Maldív-szigeteki nyaralásán készült bikinis fotót osztott meg közösségi oldalán, és pillanatok alatt felrobbant az internet. A 60 éves színésznő saját beachwear kollekciójának darabjában pózolt egy tengerre néző stégen, miközben a naplementében mosolygott a kamerába.

Liz Hurley - British actress Elizabeth Hurley arrives outside the High Court in London on January 19, 2026, ahead of the trial in a case pitting Britain's Prince Harry, Hurley and five other high-profile complainants against a major UK newspaper group. The seven accuse Associated Newspapers, publishers of the Daily Mail and Mail on Sunday, of allegedly carrying out or commissioning unlawful activities such as hiring private investigators to place listening devices inside cars. (Photo by Brook Mitchell / AFP)
Liz Hurley
Fotó: BROOK MITCHELL / AFP

„Nem igazság, hogy nem öregszik!”

A rajongók azonnal elárasztották bókokkal a bejegyzést. Volt, aki „a legszebb nőnek” nevezte, más pedig hitetlenkedve írta: 

Még mindig nem hiszem el, hogy 60 éves.

 Többen egyszerűen csak annyit kommenteltek: 

Nem öregszik!

Liz Hurley és a bikini-fotók titka

Liz korábban elárulta, mi a titka az előnyös bikinis képeknek. Szerinte a pózolás előtt érdemes nyújtani, és ha bizonytalan valaki, emelje fel a karját vagy feküdjön le – így lesz a legelőnyösebb a testtartás. Emellett a napvédelemre is külön felhívta a figyelmet.

Új szerelem, új lendület

A sztár magánélete is reflektorfénybe került az utóbbi időben. Elizabeth Hurley 2024-ben vállalta fel kapcsolatát Billy Ray Cyrus-szal, akivel még 2022-ben, egy filmforgatáson ismerkedett meg. A páros románca sokakat meglepett, de a színésznő szerint rengeteg közös bennük az érdeklődési kör – a country zene, a filmek és a vidéki élet szeretete.

A Maldív-szigeteki luxusnyaralásról Liz azt írta: 

Tökéletes módja volt, hogy elindítsuk 2026-ot.

 A rajongók pedig egyetértenek: a színésznő nemcsak új évet, hanem új korszakot is ragyogva kezdett.

