Liz Hurley 60 évesen is bombázó – a rajongók nem hisznek a szemüknek

2026. február 11-én Liz Hurley egy korábbi, Maldív-szigeteki nyaralásán készült bikinis fotót osztott meg közösségi oldalán, és pillanatok alatt felrobbant az internet. A 60 éves színésznő saját beachwear kollekciójának darabjában pózolt egy tengerre néző stégen, miközben a naplementében mosolygott a kamerába.

Liz Hurley

Fotó: BROOK MITCHELL / AFP

„Nem igazság, hogy nem öregszik!”

A rajongók azonnal elárasztották bókokkal a bejegyzést. Volt, aki „a legszebb nőnek” nevezte, más pedig hitetlenkedve írta:

Még mindig nem hiszem el, hogy 60 éves.

Többen egyszerűen csak annyit kommenteltek:

Nem öregszik!

Liz Hurley és a bikini-fotók titka

Liz korábban elárulta, mi a titka az előnyös bikinis képeknek. Szerinte a pózolás előtt érdemes nyújtani, és ha bizonytalan valaki, emelje fel a karját vagy feküdjön le – így lesz a legelőnyösebb a testtartás. Emellett a napvédelemre is külön felhívta a figyelmet.

Új szerelem, új lendület

A sztár magánélete is reflektorfénybe került az utóbbi időben. Elizabeth Hurley 2024-ben vállalta fel kapcsolatát Billy Ray Cyrus-szal, akivel még 2022-ben, egy filmforgatáson ismerkedett meg. A páros románca sokakat meglepett, de a színésznő szerint rengeteg közös bennük az érdeklődési kör – a country zene, a filmek és a vidéki élet szeretete.

A Maldív-szigeteki luxusnyaralásról Liz azt írta:

Tökéletes módja volt, hogy elindítsuk 2026-ot.

A rajongók pedig egyetértenek: a színésznő nemcsak új évet, hanem új korszakot is ragyogva kezdett.

További tartalmak:

A brit színésznő-modell 60 évesen is bombaformában van. Elizabeth Hurley saját fürdőruhamárkáját népszerűsítve egy apró, kék mintás bikiniben pózolt egy napsütötte tengerparton.

A Bájkeverő a maga korában nem volt kiemelkedő siker, de a DVD-eladások és a televíziók nagyban segítettek abban, hogy ez az ördögi vígjáték világszerte népszerű legyen. Az alvilág dögös úrnőjét Elizabeth Hurley alakította, aki Brendan Fraser lelkét akarta.