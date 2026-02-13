Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egyre nő a feszültség a Tiszánál Magyar Péter beismerő videója után

Bűnügy

Tíz év után ítélet született Gyurcsány Ferenc volt ügyvédjének adócsalási ügyében

lopás

Ilyet még nem látott: szamárháton távozott a betörő – videón a röhejes akció

30 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Törökországban térfigyelő kamerák rögzítettek egy szokatlan módszerrel végrehajtott betörést. A férfi a meneküléshez is meglepő eszközt választott: szamárháton hagyta el a helyszínt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lopásmenekülésszamárTörökország

Egy szokatlan lopás tartotta lázban a közép-törökországi Kayserit, miután egy férfi éjszaka betört egy ékszerüzletbe, majd nem autóval, hanem szamáron menekült el. Az esetet biztonsági kamerák rögzítették, a rendőrök pedig rövid időn belül azonosították és elfogták a 26 éves gyanúsítottat - tájékoztat a The Sun.

szamár, lopás
szamár, lopás
Fotó: Unsplash

Hogyan történt az aranylopás Törökországban?

A hatóságok beszámolója szerint a férfi targoncával feszítette fel az ékszerbolt redőnyét, így jutott be az üzletbe. Odabent feldöntött egy értékekkel teli szekrényt, majd betörte az aranyékszereket rejtő üvegvitrint. A felvételeken látszik, ahogy a földön szétszóródott ékszerek között kutatva próbál minél több aranyat összeszedni.

A zsákmány mintegy 150 gramm arany volt, amely gyűrűkből, nyakláncokból és karkötőkből állt. 

A rendőrség a térfigyelő kamerák alapján azonosította a M.Ç. monogrammal jelölt gyanúsítottat, majd hajtóvadászatot indított ellene. Az ellopott aranyékszereket később a földbe elásva, egy fekete szemeteszsákban találták meg. 

Az eset nem egyedülálló abból a szempontból, hogy állat is szerepet kapott egy bűncselekményben. Korábban Brazíliában egy kapucinusmajom okozott riadalmat, amikor napokon át zaklatta a helyieket, sőt egy kávéskannát is ellopott, mielőtt elfogták volna.

@ktlanews A thief who used a forklift to break into a jewelry store was apprehended by Turkish police on Monday, February 9, after they were aided in their investigation by footage showing the suspect riding a donkey. #donkeysoftiktok #thief ♬ original sound - KTLA 5 News

Betörés vagy túlóra? Bemászott az étterembe, majd pizzát árult a tolvaj

Egészen szokatlan bűncselekmény tartja lázban az amerikai közvéleményt. Egy betörés miatt emeltek vádat egy észak-karolinai férfi ellen, aki nemcsak betört egy pizzériába, hanem ott pizzát sütött – majd el is adta azokat.

Lopni ment a születésnapján, saját magát buktatta le – filmbe illő betörés

A férfi 40. születésnapján követte el a bűncselekményt. Nem sokkal a betörés után banális módon bukott le.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!