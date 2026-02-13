Ilyet még nem látott: szamárháton távozott a betörő – videón a röhejes akció

Egy szokatlan lopás tartotta lázban a közép-törökországi Kayserit, miután egy férfi éjszaka betört egy ékszerüzletbe, majd nem autóval, hanem szamáron menekült el. Az esetet biztonsági kamerák rögzítették, a rendőrök pedig rövid időn belül azonosították és elfogták a 26 éves gyanúsítottat - tájékoztat a The Sun.
Hogyan történt az aranylopás Törökországban?
A hatóságok beszámolója szerint a férfi targoncával feszítette fel az ékszerbolt redőnyét, így jutott be az üzletbe. Odabent feldöntött egy értékekkel teli szekrényt, majd betörte az aranyékszereket rejtő üvegvitrint. A felvételeken látszik, ahogy a földön szétszóródott ékszerek között kutatva próbál minél több aranyat összeszedni.
A zsákmány mintegy 150 gramm arany volt, amely gyűrűkből, nyakláncokból és karkötőkből állt.
A rendőrség a térfigyelő kamerák alapján azonosította a M.Ç. monogrammal jelölt gyanúsítottat, majd hajtóvadászatot indított ellene. Az ellopott aranyékszereket később a földbe elásva, egy fekete szemeteszsákban találták meg.
Az eset nem egyedülálló abból a szempontból, hogy állat is szerepet kapott egy bűncselekményben. Korábban Brazíliában egy kapucinusmajom okozott riadalmat, amikor napokon át zaklatta a helyieket, sőt egy kávéskannát is ellopott, mielőtt elfogták volna.