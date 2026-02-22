Milliárdos lottóbotrány: saját boltjában vásárolta meg a nyerő szelvényt a sorsolás után

Egy arizonai Circle K nevű amerikai benzinkút alkalmazottja 12,8 millió dollár értékű (kb. 4,86 milliárd forint) nyertes lottószelvényt vásárolt saját boltjában a sorsolás után. Az eset gyorsan peres üggyé vált, mert a cég és az alkalmazott is igényt tart a nyereményre – írja a New York Post.

Az alkalmazott és a cég is igényt tart a lottónyereményre (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Lottóbotrány Arizonában: kié a 12,8 millió dolláros nyeremény?

Robert Gawlitza november 24-én, a scottsdale-i Circle K-ben dolgozott, amikor egy vásárló a pulton hagyott 25 lottószelvényt – a kedden benyújtott panasz szerint a dolgozó 85 dollár értékű 1 dolláros szelvényt nyomtatott ki, de a vásárló csak 60 dollár értékűt fizetett ki. A szelvények érintetlenül maradtak reggelig, és Gawlitza észrevette, hogy az egyik megnyerte a főnyereményt.

Másnap az alkalmazott megkereste a nyerő szelvényt, majd megvásárolta 10 dollárért az egyik kollégájától.

A Circle K a helyi szabályozásra hivatkozva kérte a bíróságot, hogy döntsön az ügyben: az arizonai közigazgatási törvénykönyv kimondja, hogy a kiskereskedők tulajdonjoggal rendelkeznek azokra a lottószelvényekre, amelyeket a vásárlók nem hajlandók kifizetni. Az Arizona Lottery szerint ehhez hasonló eset még nem fordult elő. A nyereményt a jogos tulajdonosnak május 23-ig kell igényelnie. A 12,8 millió dolláros (kb. 4,86 milliárd Ft) jackpot a negyedik legnagyobb „The Pick” nyeremény volt Arizonában, és a legnagyobb 2019 óta.

Valakinek több mint 600 milliárd forintot hozott a szenteste a lottón

Egyetlen nyertes szelvény volt a Powerball amerikai lottójáték 1,817 milliárd dolláros jackpotjára, Arkansas államban. Ez volt a valaha megnyert második legnagyobb összegű lottófőnyeremény az Egyesült Államokban.