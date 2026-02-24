Négy hónappal az évszázad rablása után lemondott a Louvre elnöke

Emmanuel Macron üdvözölte a Louvre elnökének lemondását, mondván „felelős lépést tett egy olyan pillanatban, amikor a világ legnagyobb múzeumának nyugalomra és új erős impulzusra van szüksége a biztonságossá tétel és a korszerűsítés nagyszabású munkálataihoz” – számolt be az MTI.

A Louvre elnökének, Laurence des Cars-nak a lemondását elfogadta a francia köztársasági elnök – Fotó: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Folyamotos botrányok voltak a Louvre körül

Október 19-én – „az évszázad betörésekor” – ahogyan a média a látványos rablást elnevezte, fényes nappal, néhány perc alatt 88 millió euró értékű koronaékszert vittek el az Apolló Galéria tárlóiból. Az októberi műkincsrablás óta a közéleti viták középpontjában álló Louvre-ban novemberben az ókori görög műkincseket kiállító Campana Galériát kellett lezárni a födém gerendáinak meggyengülése miatt. December 15-től a párizsi Louvre dolgozói határozatlan idejű sztrájkot hirdettek, tiltakozásul a „romló munkakörülményeik” és az „elégtelen források” miatt, a múzeum a sztrájk miatt több alkalommal is zárva tartott.

Kilenc embert vettek őrizetbe belépőkkel elkövetett csalás miatt

Február közepén kilenc embert őrizetbe vettek Párizsban egy rendőrségi razzia során, akiket a Louvre múzeumban és a versailles-i kastélyban a belépőjegyekkel elkövetett csalással gyanúsítanak – közölte a párizsi ügyészség, amelynek becslése szerint a kár meghaladja a tízmillió eurót (3,8 milliárd forint). Az előállítottak között volt a Louvre két őre, idegenvezetők és „a hálózat megszervezésével gyanúsított személy” – tette hozzá az ügyészség.

Csőtörés miatt több száz mű megrongálódott

Legutóbb február 13-ra virradóra csőtörés történt a Louvre-ban, ami miatt a múzeum több termét is lezárták. A csőtörés a Denon-szárnyban történt, és a tűzoltók beavatkozását is igényelte. A vízszivárgás a 707-es termet érintette, amelyben a XV. és XVI. századi olasz festészet művei láthatók, köztük egy Fra Angelico festmény. A vízszivárgás miatt az egyiptomi részleg könyvtárában több száz mű megrongálódott.

A XII. század végén épült Louvre-palotában évszázadokig a francia királyok éltek, mígnem XIV. Lajos Versailles-ba költözött, és a palota 1793-ban a királyi művészeti gyűjtemény múzeumává vált. A Louvre 2024-ben 8,7 millió látogatót fogadott, akik 69 százaléka külföldi volt.

Itt az újabb Louvre-botrány – nagyszabású jegycsalásra derült fény

Kilenc embert vettek őrizetbe a francia hatóságok egy nagyszabású ügyben, amely a párizsi múzeum jegyértékesítését érinti. A Louvre jegycsalási ügyében a gyanúsítottak között a világhírű intézmény két alkalmazottja is szerepel.