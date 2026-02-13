Itt az újabb Louvre-botrány – nagyszabású jegycsalásra derült fény

Hírlevél
Kilenc embert vettek őrizetbe a francia hatóságok egy nagyszabású ügyben, amely a párizsi múzeum jegyértékesítését érinti. A Louvre jegycsalási ügyében a gyanúsítottak között a világhírű intézmény két alkalmazottja is szerepel.
2026 februárjában a francia rendőrség nagyszabású akció keretében számolta fel azt a feltételezett hálózatot, amely a Louvre jegycsalási ügyének hátterében állhatott. A nyomozás szerint a rendszer 2024 nyarán indult, és elsősorban kínai turistákat célozott meg – erősítette meg az ügyet ismerő forrás, valamint maga a múzeum is.

Louvre jegycsalás - FRANCE. PARIS (75) (1TH DISTRICT). THE LOUVRE MUSEUM, HIGHLIGHTED. IN THE NAPOLEON COURTYARD: THE STATUE OF KING LOUIS XIV AND THE LOUVRE PYRAMID (DESIGNED BY IEOH MING PEI), WHICH HOUSES THE MAIN ENTRANCE TO THE MUSEUM (Photo by J-F ROLLINGER / Only France via AFP)
Louvre Múzeum, Párizs, Franciaország
Fotó: J-F ROLLINGER / ONLY FRANCE / AFP

Louvre jegycsalás: kilenc gyanúsított, köztük múzeumi dolgozók

A francia napilapok beszámolói szerint összesen kilenc embert tartóztattak le, köztük két, a Louvre-ban dolgozó alkalmazottat és két idegenvezetőt. A rendőri akcióra kedden került sor, miután a múzeum vezetése hivatalos bejelentést tett a hatóságoknál.

A Louvre szóvivője közölte:

A rendelkezésünkre álló információk alapján egy nagy léptékű csalási hálózat létezésére gyanakszunk.

Főként kínai turistákat érinthetett az ügy

A nyomozás szerint a Louvre jegycsalás elsősorban a kínai közösséget célozta, akik gyakran szervezett csoportokban látogatják a világ leglátogatottabb múzeumát. A módszerről egyelőre nem közöltek részleteket, de a hatóságok szerint jelentős anyagi kárról lehet szó.

A múzeum szigorítja az ellenőrzést

A Louvre vezetése elismerte, hogy az elmúlt időszakban megnövekedett és sokszínűbbé vált a jegyekkel kapcsolatos visszaélések száma. Ennek hatására egy „strukturált” csalásellenes programot vezettek be, amelyet a dolgozókkal és a rendőrséggel együttműködésben működtetnek - írja a France 24.

Feszültségek a háttérben

A múzeum az elmúlt hónapokban több kihívással is szembesült. Tavaly ősszel nagy visszhangot váltott ki egy ékszerrablás, amely során mintegy 88 millió euró értékű zsákmány tűnt el. Bár a gyanúsítottakat elfogták, az ékszereket nem találták meg. Emellett a szakszervezetek is több sztrájkot szerveztek, magasabb béreket, több alkalmazottat és jobb karbantartást követelve.

