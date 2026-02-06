Híres ékszert hagytak hátra a Louvre-ot kirabló tolvajok, egy koronát összenyomtak

Megsérült a Louvre-ból ellopott híres korona, amely egykor Eugénia francia császárné koronája volt. A műtárgy a tavaly októberi betörés során sérült meg. A rablók menekülés közben ejtették el az értékes fejdíszt – írja a BBC.

Eugénie de Montijo császárné megrongálódott koronáját mutatja, miután az 2025. október 19-én a Louvre Múzeum Apollo Galériájából történt rablás során leejtették – jelentette be a múzeum 2026. február 4-én. Fotó: THOMAS CLOT / MUSEE DU LOUVRE

III. Napoléon francia császár feleségének koronája az ütés erejétől súlyosan deformálódott, a Louvre közlése szerint azonban még menthető.

A 19. századi korona arany sasdísze letört, a díszítő 1354 darab gyémántból tíz kipergett. A múzeum szakértői szerint azonban az összes hiány és deformitás javítható, így hamarosan a korona ismét régi pompájában tündökölhet.

A restaurálást a Louvre elnöke, Laurence des Cars által vezetett szakértői bizottság felügyeli.

Louvre-rablás: elképesztő bénázás, fél percen múlt, hogy elfogják a tetteseket

Tavaly október 19-én rablók egy emelőkosaras jármű segítségével betörtek a múzeumba. Mindössze négy percet töltöttek az épületbe, de ezalatt számos értéktárgyat eltulajdonítva. Az októberi rablás világszinten kavart botrányt, hiszen fényes nappal tűntek el koronaékszerek a világ legismertebb múzeumából. A Louvre-rablás részletei szerint mindössze harminc másodpercen múlt, hogy a tetteseket elfogják.

Sokk a turistáknak: hatalmas drágulás a világ egyik legismertebb múzeumában

Franciaország heves vitát váltott ki azzal, hogy megemelte a Louvre belépőjegyének árát az Európai Unión kívülről érkező látogatók számára. A jegyárral kapcsolatos döntés azonnali felháborodást váltott ki a Louvre dolgozóinak körében, akik elfogadhatatlannak nevezték kettős árképzést és sztrájkot helyeztek kilátásba.