Halálos áldozatokkal járt az egyetemi lövöldözés – rendőrök zárták le a helyszínt

Ketten életüket vesztették, egy személy pedig megsebesült abban a lövöldözésben, amely a Dél-Karolinai Egyetem lakókörzetében történt - közölte az egyetem helyi idő szerint csütörtökön.

A lövöldözés után rendőrök biztosítják a Dél-Karolinai Egyetem kampuszát Orangeburgben - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Mit lehet tudni az egyetemi lövöldözés körülményeiről?

A közleményben az elhunytakról és a sebesült állapotáról további részletet nem osztottak meg az egyetem illetékesei. Az intézmény orangeburgi kampuszát a lövöldözést követően, az esti órákban lezárták, és hatósági nyomozók érkeztek a helyszínre.

A kampuszon és környékén rendfenntartó erők járőröznek. Az egyetemen pénteken minden órát töröltek, és tanácsadókat biztosítottak a hallgatók számára.

