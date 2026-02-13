Halálos áldozatokkal járt az egyetemi lövöldözés – rendőrök zárták le a helyszínt

Hírlevél
Tragikus incidens rázta meg az Egyesült Államok egyik egyetemi közösségét, amely után az intézmény vezetése azonnali intézkedéseket léptetett életbe. A lövöldözés a Dél-Karolinai Egyetem orangeburgi kampuszának lakókörzetében történt, a történtek miatt lezárták a területet és nyomozás indult.
Ketten életüket vesztették, egy személy pedig megsebesült abban a lövöldözésben, amely a Dél-Karolinai Egyetem lakókörzetében történt - közölte az egyetem helyi idő szerint csütörtökön.

A lövöldözés után rendőrök biztosítják a Dél-Karolinai Egyetem kampuszát Orangeburgben - Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

Mit lehet tudni az egyetemi lövöldözés körülményeiről?

A közleményben az elhunytakról és a sebesült állapotáról további részletet nem osztottak meg az egyetem illetékesei. Az intézmény orangeburgi kampuszát a lövöldözést követően, az esti órákban lezárták, és hatósági nyomozók érkeztek a helyszínre.

A kampuszon és környékén rendfenntartó erők járőröznek. Az egyetemen pénteken minden órát töröltek, és tanácsadókat biztosítottak a hallgatók számára.

