Fegyveres ámokfutó keltett pánikot egy német iskolánál

A bejelentés délelőtt 10.30 körül érkezett, ezt követően nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, és lezárta az iskola környékét. A feltételezett lövöldözés veszélye miatt a diákokat biztonsági okokból a tantermekben tartották – írja a Bild.

Lövöldözéstől tartottak – a rendőrség azonnal a helyszínre ért a bejelentést követően.

Fotó: MATTHIAS BALK / DPA

Lövöldözés gyanúja: rendőrségi akció Salzgitterben

A rendőrség közlése szerint nem tudták megerősíteni, hogy valóban volt-e fegyver az illetőnél. Az épületet és a környező utcákat átvizsgálták, de a gyanúsítottat egyelőre nem találták meg.

A tanulókat később rendőri kísérettel, fokozatosan vezették ki az épületből.

Az intézkedés a szomszédos gimnáziumot is érintette. Az iskola vezetése tájékoztatta a szülőket, hogy a diákok nincsenek közvetlen veszélyben, és a lépések elővigyázatossági jellegűek voltak. Arra kérték a hozzátartozókat, hogy ne menjenek a helyszínre, mert ezzel akadályoznák a hatóságok munkáját. A tanulók az intézkedés ideje alatt nem használhatták mobiltelefonjaikat.

